Полянский «закопал» Украину после вранья о крушении Ил-76

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 63 0

Полянский: США и ФРГ окажутся соучастниками, если Ил-76 сбили из их оружия

Полянский «закопал» Украину после вранья о крушении Ил-76

Фото: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области Спецоперация

Власти Незалежной в очередной раз ведут себя трусливо и примитивно, отметил дипломат.

Россия призывает членов Совбеза ООН осудить катастрофу сбитого ВСУ в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Молчание в данной ситуации лишь укрепляет уверенность коррумпированного диктаторского режима Зеленского», — подчеркнул дипломат.

В настоящее время наблюдаются «примитивные и трусливые» попытки властей Украины сбросить ответственность за это преступление, отметил он. Они «откровенно заврались» и закапывают себя в этом вранье все больше, убежден Полянский.

Если информация об ударе с помощью IRIS-T или Patriot подтвердится, Германия или США станут соучастниками данного преступления, добавил дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбитый российский самолет Ил-76, перевозивший военнопленных, был поражен ракетой, запущенной с территории Украины.

Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области
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