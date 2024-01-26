Полянский «закопал» Украину после вранья о крушении Ил-76

Полянский: США и ФРГ окажутся соучастниками, если Ил-76 сбили из их оружия
Фото: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press
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Власти Незалежной в очередной раз ведут себя трусливо и примитивно, отметил дипломат.
Россия призывает членов Совбеза ООН осудить катастрофу сбитого ВСУ в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Молчание в данной ситуации лишь укрепляет уверенность коррумпированного диктаторского режима Зеленского», — подчеркнул дипломат.
В настоящее время наблюдаются «примитивные и трусливые» попытки властей Украины сбросить ответственность за это преступление, отметил он. Они «откровенно заврались» и закапывают себя в этом вранье все больше, убежден Полянский.
Если информация об ударе с помощью IRIS-T или Patriot подтвердится, Германия или США станут соучастниками данного преступления, добавил дипломат.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбитый российский самолет Ил-76, перевозивший военнопленных, был поражен ракетой, запущенной с территории Украины.
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