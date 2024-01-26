Травма, предательство и развод: история актера, сыгравшего Полежайкина в «Папиных дочках»

Михаил Казаков пропал с экранов после участия в популярном ситкоме. Что произошло?

Михаила Казакова многие знают, в первую очередь, как доброго силача из сериала «Папины дочки». Как сложилась жизнь молодого актера после участия в популярном проекте и почему его давно не видно на экранах, артист рассказал в беседе с изданием Woman.ru.

Комедийный ситком «Папины дочки» выходил с 2007-го по 2013-й год. За шесть лет герои полюбились российскому зрителю, причем, не только главные, но и второстепенные персонажи. Весьма колоритный и яркий ухажер Галины Сергеевны — Илья Полежайкин — стал одним из них.

Образ доброго и сильного, но несколько недалекого школьника талантливо воплотил актер Михаил Казаков. Однако реальная жизнь артиста совсем не похожа на ту, что показана беззаботным подростком.

Михаил Казаков. Фото: Кадр из сериала «Берега», 2013 г.

С 2005-го Казакова будто преследовала череда несчастий. Сначала актер был втянут в уличную драку, которая закончилась для него уголовным сроком: он ударил оппонента ножом и получил год колонии.

А после случилась еще одна беда — актер упал с крыши и получил серьезную травму, надолго выбившую его из привычного ритма жизни. Рухнув с 12-метровой высоты, Казаков раздробил кости на ногах. В итоге несколько лет он был прикован к постели, потом носил аппараты Елизарова. По сей день говорить о полном выздоровлении не приходится.

К тому же, с проблемами актер борется в одиночестве: любимая супруга бросила его, как только все произошло. Пережить предательство оказалось непросто.

«У нее сейчас другой мужчина. Сказала: мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал. Сейчас шрамик на сердце зажил, будет легче», — говорит артист.

Михаил Казаков c Еленой. Фото: Instagram* / kazakovfly

После развода Елена подала на алименты, требуя у Казакова ежемесячно 100 тысяч рублей на содержание дочери. К слову, школьница появилась у женщины в союзе с другим мужчиной, но Михаил ее удочерил. В итоге актеру пришлось судиться, чтобы снизить сумму, так как оставшись без работы и тратясь на лечение, он позволить себе такого не мог.

Что касается отношений с ребенком, Казаков признается, что контакт с 11-летней девочкой он потерял, и сейчас собирается добровольно отказаться от родительских прав. Артисту еще предстоит период восстановления, который, наконец, поможет ему встать на ноги.

«Надеюсь, что скоро смогу нормально передвигаться, но никаких прогнозов. Боль, конечно же, есть. Многое зависит от погодных условий, реакция на смену всегда есть. Думаю, что еще лет пять мне восстанавливаться точно», — резюмирует артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как мошенники обманули звезду «Папиных дочек» и других артистов.

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