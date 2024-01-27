«Нет незаменяемых»: звезда «Ранеток» Янина Студилина высказалась об уехавших артистах
Актриса Студилина об уехавших из РФ артистах: в культуре нет незаменяемых людей
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru
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Актриса сама даже и не помышляет о поиске работы за рубежом.
Актриса Янина Студилина считает, что никто ничего не потерял, когда часть российских артистов сбежала из страны. Заявление о непатриотичных коллегах она сделала за кулисами церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел», прошедшей в Первом павильоне «Мосфильма».
«В культуре вообще нет незаменяемых людей. Я так считаю. И никто ничего не теряет. Каждый человек вправе делать свой выбор», — отметила звезда подросткового сериала «Ранетки.
Студилина сообщила, что сама ни в коем случае не собирается покидать свою Родину, а если и уедет за границу, то только на время отпуска.
«Я очень люблю профессию. Своей профессией я могу заниматься только здесь, дома, в своей стране. Здесь моя семья, мои дети. Никуда я уезжать не собираюсь», — заключила актриса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как грубо высказался депутат Виталий Милонов о сбежавших артистах.
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