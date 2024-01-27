Доступ украинцев к российским новостям вызвал всплеск возмущения в Раде

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 87 0

Депутат Рады Федина: Украина не может запретить контент из России в стране

Доступ украинцев к российским новостям вызвал всплеск возмущения в Раде

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Украинский кризис

У Украины мало шансов скрыть достоверную информацию. По крайней мере, от молодых граждан страны.

На Украине снова нешуточные страсти из-за России: украинские политики осознали, что никак не могут повлиять на своих граждан и те продолжают потреблять российский контент. С признанием выступила депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» София Федина в интервью одному из YouTube-каналов.

«У нас нет стопроцентной возможности запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят», — высказалась депутат.

Чаще всего российский контент, по данным Фединой, смотрят подростки. Молодые украинцы делают это назло пропаганде властей и в поисках альтернативных источников информации.

Виновным в таком положении дел политик назначила Министерство цифровой трансформации Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, за что украинцы проклинают Зеленского и власти Киева.

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