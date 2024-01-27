Доступ украинцев к российским новостям вызвал всплеск возмущения в Раде
Депутат Рады Федина: Украина не может запретить контент из России в стране
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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У Украины мало шансов скрыть достоверную информацию. По крайней мере, от молодых граждан страны.
На Украине снова нешуточные страсти из-за России: украинские политики осознали, что никак не могут повлиять на своих граждан и те продолжают потреблять российский контент. С признанием выступила депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» София Федина в интервью одному из YouTube-каналов.
«У нас нет стопроцентной возможности запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят», — высказалась депутат.
Чаще всего российский контент, по данным Фединой, смотрят подростки. Молодые украинцы делают это назло пропаганде властей и в поисках альтернативных источников информации.
Виновным в таком положении дел политик назначила Министерство цифровой трансформации Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, за что украинцы проклинают Зеленского и власти Киева.
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