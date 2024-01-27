Доступ украинцев к российским новостям вызвал всплеск возмущения в Раде

У Украины мало шансов скрыть достоверную информацию. По крайней мере, от молодых граждан страны.

На Украине снова нешуточные страсти из-за России: украинские политики осознали, что никак не могут повлиять на своих граждан и те продолжают потреблять российский контент. С признанием выступила депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» София Федина в интервью одному из YouTube-каналов.

«У нас нет стопроцентной возможности запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят», — высказалась депутат.

Чаще всего российский контент, по данным Фединой, смотрят подростки. Молодые украинцы делают это назло пропаганде властей и в поисках альтернативных источников информации.

Виновным в таком положении дел политик назначила Министерство цифровой трансформации Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, за что украинцы проклинают Зеленского и власти Киева.