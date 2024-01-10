Все больше граждан Незалежной критикуют правление Зеленского и его приближенных.

Из-за своей власти украинцы переживают не лучшие времена. После Нового года и вовсе разделились на два лагеря, но большая часть открыто высказывает недовольство киевским режимом. На это обратило внимание издание EADaily.

В понедельник, 8 января, киевляне негодовали и жаловались на администрацию Киева в социальных сетях. Дело в том, что в одном из районов столицы Украины произошел масштабный прорыв канализации. Нечистоты плавали по бульвару Жуля Верна. Не повезло владельцам машин, ведь транспорт буквально утопал в отходах.

Оправдаться и придумывать объяснение проблеме киевские власти ринулись в соцсетях. Но администрацию столицы возглавляет мэр Виталий Кличко. Поэтому отчетливо и понятно оповестить местных не получилось. И жители других районов Киева очень сильно напряглись. Ведь они подумали, что вот-вот их машины также могут утонуть в отходах.

Особо жителей Киева злит засекречивание любых, даже откровенно коммунальных аварий. Все это делается якобы в целях военной безопасности. А на деле, считают рядовые граждане, так украинские власти и военные прикрывают и прячут свои промахи. Например, чтобы скрыть ужастную работу систем ПВО, спрятанных между жилыми домами. А если кто-то из местных попытается рассказать об этом, то его тут же может настигнуть уголовная ответственность.

Важно отметить, что российские ракеты бьют только по военным объектам. А вот Украина не брезгует применять свое ПВО настолько небрежно, что обломки снарядов падают на жилую инфраструктуру. Причем системы противовоздушной обороны террористы любят ставить рядом с мирным населением.

Киевский режим даже успевает придумывать сказки про то, что они сбили российский «Кинжал» благодаря американским ЗРК Patriot. Но даже украинцы понимают, что их власть просто хочет похвастаться несуществующими подвигами.

«Я что-то не понял, а как так сбили „Кинжалы“, если был уничтожен ЗРК „Патриот“? Кто ж тогда сбивал? Ой, похоже, заврались зеленковские военачальнички», — написал один из пользователей соцсетей.

Причем все чаще интернет-пользователи остаются недовольными действиями президента страны Владимира Зеленского и его военных руководителей. И даже экс-лидер государства Петр Порошенко выглядит хорошим вариантом в глазах граждан Незалежной.

«Только почему-то до сих пор „95-квартальное“ гигикание лезет из всех теледыр, на него есть средства, в то время как на ПВО нет. И та же „95-квартальная“ шобла рассказывает, почему они не могут идти воевать»;

«Пока гадкий „95 квартал“ рулит страной, нам будет сложно»;

«Хуже всего, что клоун себя считает мессией, „он ведь спас весь мир“ руками ВСУ… Ракет не две-три осталось, как нам рассказывала эта шушера. Нас не пронесло, обстрелы нарастают. На местах прилетов нет места дешевой браваде!» — написали пользователи соцсетей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад провел тайную встречу по «формуле Зеленского».