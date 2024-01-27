Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу Валиевой 29 января

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 43 0

История с допинговым скандалом вокруг фигуристки тянется уже два года.

Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу Валиевой 29 января

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Уже в блажащие дни закончится история вокруг допингового скандала российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Спортивный арбитражный суд вынесет свой вердикт 29 января в Лозанне. Об этом сообщила журналист USA Today Кристин Бреннан.

«Долгожданное решение Спортивного арбитражного суда по допинговому делу Камилы Валиевой будет вынесено в понедельник», — написала журналист.

Допинг-скандал с участием российской фигуристки прогремел в 2022 году во время Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория WADA обнаружила в крови у Валиевой триметазидин. В CAS допускают, что вещество попало в ее организм случайно — установлено, что дедушка Валиевой принимает препарат с данным веществом в составе. Триметазидин мог попасть к ней во время еды, через общую посуду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал виновата ли Тутберидзе в фиаско Валиевой в Казани.

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