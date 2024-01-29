Храп, головные боли и не только: когда нужно делать операцию на носовой перегородке

Обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Около трети населения Земли страдает от не очень явной, но весьма неприятной патологии, а именно от искривления носовой перегородки. Кривой носовой хрящ может служить причиной затрудненного дыхания и раздражающего храпа, однако современная медицина успешно борется с этой проблемой. Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал сайту aif.ru, в каких случаях кривую перегородку действительно нужно исправлять хирургическим путем.

Операция по коррекции носовой перегородки называется септопластикой и ее назначают далеко не всем. Если пациента мучают частые насморки, синуситы, отиты, заложенность носа, частые кровотечения, храп и головные боли — стоит задуматься об операции.

В любом случае, при наличии как минимум двух из перечисленных симптомов необходимо проконсультироваться с врачом, который проведет обследование и посмотрит, нет ли на перегородке шипов и гребней. По итогам обследования специалист решит, нуждаетесь ли вы в лечении.

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