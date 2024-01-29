В Кремле рассказали, примет ли Путин участие в предвыборных дебатах

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 891 0

Песков сообщил, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

В Кремле рассказали, примет ли Путин участие в предвыборных дебатах

Фото: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

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Тема:
Выборы президента России 2024

Сегодня ЦИК зарегистрировал действующего лидера в качестве кандидата на выборах.

Пресс-секретарь российского лидера и кандидата в президенты Дмитрий Песков рассказал, примет ли участие Владимир Путин в предвыборных дебатах. Об этом он поговорил с журналистами.

«Президент не участвует в предвыборных дебатах», — сказал Песков.

Сегодня Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Путина в качестве кандидата в президенты. Решение об этом, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, было принято единогласно. Удостоверение о регистрации получил сопредседатель штаба, народный артист России Владимир Машков.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участки для голосования на выборах президента за рубежом будут открыты во всех странах, где есть российские представительства, в том числе и в недружественнных.

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