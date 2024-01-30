На страже города: Санкт-Петербург защитят новыми дивизиями

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«Известия»: Санкт-Петербург защитят новыми дивизиями

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Морозов; 5-tv.ru

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Оборону на северо-западном направлении хотят укрепить мотострелковыми и танковыми соединениями.

Защиту Петербурга и всего северо-запада усилят сразу несколькими мотострелковыми соединениями, а также, возможно, танковой дивизией. Об этом «Известиям» сообщили источники в Министерстве обороны.

Новые части должны появиться в составе Ленинградского военного округа, который сейчас и формируется. А их основной задачей станет нейтрализация угроз со стороны Финляндии, недавно вступившей в НАТО, а также от Швеции, Норвегии и стран Прибалтики.

Военные эксперты добавляют, что основная часть новых соединений может быть развернута на Карельском перешейке, чтобы гарантированно защитить именно Петербург.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что часть акватории Азовского моря передали в пользование ВС РФ.

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