Блогер Баташев заявил о снятии кандидатуры с выборов президента РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Как он обосновал свое решение?

Блогер Баташев заявил о снятии кандидатуры с выборов президента РФ

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Тема:
Выборы президента России 2024

Блогер и эколог Анатолий Баташев решил снять свою кандидатуру с выборов президента России. Об этом он заявил в беседе с журналистами сегодня, 31 января.

«Моя команда, волонтеры, юристы проделали колоссальную работу, чтобы я шел дальше и чтобы я боролся, но я принял другое решение», — сказал он.

Баташев проделал со своей командой огромную работу, ведь, подчеркнул блогер, никто из «зеленых» политиков не заходил так далеко в кампании.

«Сегодня последний день сдачи подписей — мы не готовы», — заявил блогер.

Днем ранее, 29 января, сообщалось, что блогер Баташев собирает подписи в поддержку своей кандидатуры в президенты РФ. Его даже поддержал один из конкурентов. Пикет по сбору подписей за его кандидатуру прошел в Санкт-Петербурге.

В тот же день Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала действующего лидера страны Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Также официально зарегистрированы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также Николай Харитонов от партии КПРФ.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента РФ.

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