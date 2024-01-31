Блогер Баташев заявил о снятии кандидатуры с выборов президента РФ

Как он обосновал свое решение?
Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
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Блогер и эколог Анатолий Баташев решил снять свою кандидатуру с выборов президента России. Об этом он заявил в беседе с журналистами сегодня, 31 января.
«Моя команда, волонтеры, юристы проделали колоссальную работу, чтобы я шел дальше и чтобы я боролся, но я принял другое решение», — сказал он.
Баташев проделал со своей командой огромную работу, ведь, подчеркнул блогер, никто из «зеленых» политиков не заходил так далеко в кампании.
«Сегодня последний день сдачи подписей — мы не готовы», — заявил блогер.
Днем ранее, 29 января, сообщалось, что блогер Баташев собирает подписи в поддержку своей кандидатуры в президенты РФ. Его даже поддержал один из конкурентов. Пикет по сбору подписей за его кандидатуру прошел в Санкт-Петербурге.
В тот же день Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала действующего лидера страны Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Также официально зарегистрированы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также Николай Харитонов от партии КПРФ.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.
Ранее 5-tv.ru писал, что председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента РФ.
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