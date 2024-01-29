Блогер Баташев собирает подписи в поддержку своей кандидатуры в президенты РФ

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Его уже поддержал один из конкурентов.

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России — 2024

Заручился поддержкой избирателей и блогер-эколог Анатолий Баташев. В Санкт-Петербурге прошел пикет по сбору подписей за его кандидатуру. Один из автографов оставил уже зарегистрированный кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Баташев идет на выборы как самовыдвиженец — необходимое количество подписей он должен представить в ЦИК до 31 января.

Сегодня, 29 января, ЦИК зарегистрировала действующего лидера страны Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Отмечалось, что глава государства в рамках своего самовыдвижения собрал в десять раз больше подписей, чем было необходимо.

Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатами на выборах президента России лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова. Кроме того, официальным кандидатом стал Николай Харитонов от партии КПРФ.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Памфилова представила слоган выборов президента России.

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