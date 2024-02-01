СКР: самолет Ил-76 сбила ракета MIM-104A американского ЗРК Patriot

Следственный комитет России раскрыл окончательные результаты экспертиз изъятых фрагментов с места крушения Ил-76 с украинскими боевиками в Белгородской области. Ведомство в Telegram-канале подтердило, что самолет сбил зенитный ракетный комплекс ЗРК Patriot.

«Фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса „Patriot“ США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета была разработана корпорациями Hughes и Raytheon, последняя занимается производством MIM-104A.