СКР: самолет Ил-76 сбила ракета MIM-104A американского ЗРК Patriot
Она разработана разработана корпорациями Hughes и Raytheon.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; СК России; 5-tv.ru
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Следственный комитет России раскрыл окончательные результаты экспертиз изъятых фрагментов с места крушения Ил-76 с украинскими боевиками в Белгородской области. Ведомство в Telegram-канале подтердило, что самолет сбил зенитный ракетный комплекс ЗРК Patriot.
«Фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса „Patriot“ США», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ракета была разработана корпорациями Hughes и Raytheon, последняя занимается производством MIM-104A.
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