СКР: самолет Ил-76 сбила ракета MIM-104A американского ЗРК Patriot

|
Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Она разработана разработана корпорациями Hughes и Raytheon.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; СК России; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Следственный комитет России раскрыл окончательные результаты экспертиз изъятых фрагментов с места крушения Ил-76 с украинскими боевиками в Белгородской области. Ведомство в Telegram-канале подтердило, что самолет сбил зенитный ракетный комплекс ЗРК Patriot.

«Фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса „Patriot“ США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета была разработана корпорациями Hughes и Raytheon, последняя занимается производством MIM-104A.

Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области
1 февр
Госдума рассмотрит обращение к Конгрессу из-за атаки на Ил-76
31 янв
Путин назвал соотношение пленных России и Украины
31 янв
Путин назвал виновных в крушении Ил-76 в Белгородской области
31 янв
Раскрыты результаты экспертизы поражающих элементов в обшивке Ил-76
31 янв
Сальдо объяснил, как киевский режим просчитался с атакой на Ил-76
30 янв
«Все очевидно»: что показала расшифровка черных ящиков сбитого Ил-76
28 янв
Откреститься не получится: как Украина увиливает от ответственности после удара по Ил-76
27 янв
Путин выразил соболезнования родным экипажа сбитого самолета Ил-76
26 янв
Неопровержимое доказательство: опубликованы кадры посадки пленных в самолет Ил-76, сбитый ВСУ
26 янв
Путин о крушении Ил-76 с пленными: «В любом случае, это — преступление»
+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.67
0.38 97.11
0.32
Самый загадочный месяц в году: когда делать денежную стрижку в феврале 20...

Последние новости

13:19
Певца Шарлота отправили на психолого-психиатрическую экспертизу
13:12
«Довольно!» — Филиппо возмутился идеей изъятия сбережений французов ради Украины
13:10
«Появятся преференции»: что Россия может извлечь из ситуации в Западной Африке
12:59
Рюмка хуже любовника: 8 звездных семей, распавшихся из-за алкоголя
12:59
В Дагестане локализовали пожар в ЦУМе на площади двух тысяч квадратов
12:54
СКР: самолет Ил-76 сбила ракета MIM-104A американского ЗРК Patriot

Сейчас читают

Индексация пособий, информирование о вкладах и другие новшества: что изменится в жизни россиян с февраля
Томатный король раскрыл секреты посадки помидоров - когда сажать рассаду, в какой грунт, как поливать
Боярская проводила любимого и родного в последний путь
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса