Жуткие последствия: в Секторе Газа разрушено более половины зданий

Эфирная новость 28 0

В Секторе Газа уничтожено или повреждено более половины зданий

Фото, видео: Reuters / AMIR COHEN; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля призналась в затоплении туннелей ХАМАС.

Половина Сектора Газа — сплошные руины. И это результат военной операции Израиля. СМИ публикуют шокирующие снимки со спутника. По всему анклаву было повреждено или полностью уничтожено около 150 тысяч домов. Это больше половины всех зданий. Больше всего пострадали северная и центральная части региона, а на юге образовались целые палаточные города.

Тем временем в ЦАХАЛ признались, что сейчас затапливают туннели ХАМАС. С помощью системы труб и насосов они закачивают воду в подземные ходы, чтобы уничтожить инфраструктуру боевиков.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал проведение операции «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер оппозиции Израиля призвал пересмотреть отношения с Россией.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
30 янв
«Нет сомнения»: лидер оппозиции Израиля призвал пересмотреть отношения с Россией
28 янв
В США заявили, что Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС
26 янв
Международный суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа
24 янв
«Обрыв человечности»: война на Ближнем Востоке ведет к апокалипсису
24 янв
«Сохранение жизней в приоритеты не входит»: Лавров вытащил на свет преступления США на Ближнем Востоке
24 янв
«Многое стерпит»: Лавров поставил на место дипломата из Израиля на Совбезе ООН
23 янв
Не будет пикником: в Ливане предостерегли Израиль от начала войны
23 янв
На два месяца: Израиль обратился к ХАМАС с новой инициативой
21 янв
Спираль драмы на Ближнем Востоке закручивается: Боррель раскрыл правду об Израиле
20 янв
Иранские военные советники погибли во время ударов Израиля по Дамаску
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.29
-0.32 96.79
-0.19
Финансовый гороскоп на февраль 2024: 6 знаков притянут к себе денежный ус...

Последние новости

15:53
Невидимая сила: новейшая подлодка «Кронштадт» вошла в состав ВМФ России
15:40
Жуткие последствия: в Секторе Газа разрушено более половины зданий
15:36
Захарова о диалоге с Японией по мирному договору: «О чем говорить?»
15:25
Сдал позиции: стало известно, когда Карл III покинет престол
15:12
Лидирующий кандидат: как Европа готовится к возможной победе Трампа в выборах
15:07
Два штурмовика ВС РФ в одиночку захватили опорные пункты ВСУ

Сейчас читают

«Тайна за семью печатями»: как триметазидин оказался в пробе Камилы Валиевой?
Боярская проводила любимого и родного в последний путь
Вызывает рак: какую воду категорически нельзя пить
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса