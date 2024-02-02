Житель Курской области получил контузию в результате обстрела ВСУ

Мужчине оказали необходимую медпомощь.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гуево Суджанского района под Курском, в результате чего пострадал мужчина. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате попадания снаряда в жилой дом контузию получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь», — написал он.

Также серьезные повреждения получил дом. Старовойт пообещал оказать собственнику необходимую помощь в восстановлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО пресекли атаки беспилотниками ВСУ на три региона России, включая Курскую область. Произошло это накануне ночью.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.