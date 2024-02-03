«Близка к цели»: Тодоренко в одном нижнем белье показала точеную фигуру

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 94 0

Телеведущая Тодоренко опубликовала фото в нижнем белье из ванной

«Близка к цели»: Тодоренко в одном нижнем белье показала точеную фигуру

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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И это, не стоит забывать, мама двоих детей.

Телеведущая и певица Регина Тодоренко снялась в нижнем белье, чтобы показать подписчикам результаты работы над собой. Звезда опубликовала снимок из ванной в личном блоге.

«Уже близка к цели», — отметила артистка.

Регина Тодоренко снялась в нижнем белье в ваннойРегина Тодоренко снялась в нижнем белье в ванной. Instagram* / reginatodorenko

Ранее 5-tv.ru писал, что Тодоренко рассказала о теплом подарке от мужа Влада Топалова, который он сделал ей в этом году. Простая вещь, пуховик, оказалась дороже бриллианта, так как обрела особый трогательный смысл в их отношениях.

К слову, в 2024 году пара отметит шестилетие брака — чугунную свадьбу. У Тодоренко и Топалова двое детей: Михаилу пять лет, а Мирославу два года.

Оказывается, они всерьез задумываются об очередном пополнении, так как в семье не хватает лапочки-дочки. Телеведущая поделилась мечтами и добавила, что единственное связанное с этим переживание — о фигуре.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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