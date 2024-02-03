Число погибших при атаке ВСУ на Лисичанск увеличилось до 15

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 37 0

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Число погибших при атаке ВСУ на Лисичанск увеличилось до 15

Фото: Администрация Лисичанска

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Тема:
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

Число погибших после удара ВСУ по Лисичанску возросло до 15. Об этом сообщили в МЧС России.

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются в настоящее время.

ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске вечером 3 февраля. Внутри находились мирные жители города, от здания остались только стены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Украину после удара по Лисичанску. Новый теракт — «благодарность» Незалежной за финансовую поддержку стран ЕС, добавила она.

Европейцы должны знать, как используются их налоги — на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют ВСУ, которые с их помощью убивают мирных жителей, убеждена Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что разбор завалов пекарни в Лисичанске будет продолжаться всю ночь. Власти ЛНР рассказали, что здание было совмещено с кафе.

 

Тема:
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