Число погибших при атаке ВСУ на Лисичанск увеличилось до 15
Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Фото: Администрация Лисичанска
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Число погибших после удара ВСУ по Лисичанску возросло до 15. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются в настоящее время.
ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске вечером 3 февраля. Внутри находились мирные жители города, от здания остались только стены.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Украину после удара по Лисичанску. Новый теракт — «благодарность» Незалежной за финансовую поддержку стран ЕС, добавила она.
Европейцы должны знать, как используются их налоги — на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют ВСУ, которые с их помощью убивают мирных жителей, убеждена Захарова.
Ранее 5-tv.ru писал, что разбор завалов пекарни в Лисичанске будет продолжаться всю ночь. Власти ЛНР рассказали, что здание было совмещено с кафе.
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