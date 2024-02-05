Кэмерон Диас вернется на экраны спустя десять лет: в каком фильме мы ее увидим?

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 35 0

Кэмерон Диас возвращается в кино после десятилетнего перерыва

Кэмерон Диас вернется на экраны спустя десять лет: в каком фильме мы ее увидим?

Фото: www.globallookpress.com / Lisa O'Connor

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В роли какой героини удивит фанатов актриса?

Известная голливудская актриса Кэмерон Диас вскоре вновь вернется на экраны после десяти лет перерыва в съемках. Последний фильм с ее участием «Другая женщина» вышел в 2014 году.

В новом фильме, который должен выйти на экраны в этом году, актриса исполнит главную роль. Примечательно, что названием картины носит символический характер — «Снова в деле». Первые кадры фильма на днях впервые опубликовал стриминговый сервис Netflix.

Это история о бывших агентах ЦРУ, которые покинули службу ради размеренной семейной жизни. Но когда их настоящие личности раскрываются, то они вынуждены вернуться к прежней работе.

Символичным является и то, что в реальной жизни Диас отодвинула карьеру на второй план по этой же причине. Когда она вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена, то решила полностью посвятить себя семейной жизни. Теперь перед актрисой стоит новая задача — найти баланс между работой и личной жизнью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Николас Кейдж заявил о намерении завершить актерскую карьеру.

-1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.66
0.43 98.64
1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:32
Силы ПВО уничтожили четвертый украинский беспилотник над Брянской областью
1:05
Кэмерон Диас вернется на экраны спустя десять лет: в каком фильме мы ее увидим?
0:41
Огромная сосулька едва не убила Юрия Лозу в день рождения
0:24
Зеленский признался, что размышляет о замене Залужного
0:08
«Страна разрушается»: Трамп заявил о планах закрыть границу США в случае переизбрания
23:58
Венгрия отказалась наложить вето на финансирование Украины из фонда ЕС

Сейчас читают

Вертолет Ми-8 пропал с радаров в Карелии
Новый «мост»: зачем Такер Карлсон приехал в Россию
В 58 лет женился на 18-летней: как нелепо погиб актер Анатолий Ромашин
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса