Желание свободы застилает глаза: что кроется за стремлением Ефремова выйти по УДО

Вот уже четыре года заслуженный артист РФ Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии. Есть ли шанс у актера, осужденного за смерть курьера, покинуть места заключения раньше?

Четыре года назад, в сентябре 2020 года, Пресненский суд Москвы приговорил заслуженного артиста России Михаила Ефремова к 8 годам колонии за участие в ДТП, повлекшем за собой смерть курьера. По предварительной информации следствия, многодетный артист в тот роковой вечер управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не сумевший справиться с транспортным средством на одной из центральных улиц столицы, Ефремов вылетел на встречную полосу и въехал в движущийся грузовик.

Столкновение оказалось такой оглушительной силы, что прибывшие медики вынуждены были констатировать смерть водителя грузового авто. Обстоятельства случившегося быстро стали достоянием общественности, а позже расследование дела превратилось в спектакль, участниками которого стали не только Ефремов и семья погибшего, но и адвокаты, и друзья актера. Теперь стало известно, что многодетный артист готовится выйти из колонии, не отбив и половины назначенного ему срока. Что кроется за желанием Ефремова выйти по УДО и кто может помешать ему осуществить задуманное?

Провал Пашаева

Большинство экспертов и по сей день называют приговор Ефремова провалом адвоката артиста Эльмана Пашаева. И в этой критике есть здравый смысл. Приговор действительно суров. По сложившейся судебной практике, в 90% случаев за подобные преступления обвиняемых отправляют в колонии поселения, а тут — общий режим, да еще восемь лет из 12 возможных.

Позже целый ряд заявлений Пашаева подвергся нешуточной критике: мало того, что адвокат продолжал утверждать, что его подопечный не виноват, хотя все случившееся попало на камеры, так еще и в момент особого напряжения терявший контроль правозащитник позволял себе оскорблять пострадавшую сторону. Под давлением своего адвоката Ефремов и сам допустил оплошность, внезапно заявив, что виноватым себя не чувствует, за что позже и поплатился: в публичном поле заслуженного артиста РФ вновь освистали, а особо ярые сторонники пострадавшей стороны требовали расквитаться с обвиняемым по всей строгости закона.

Апогеем комичности стала ситуация, когда взбешенный складывающейся ситуацией вокруг Ефремова Пашаев потребовал самоотвод у судьи. Согласно законодательству, сам по себе отвод возможен только в том случае, если на то есть основания. То есть, если адвокат располагает реальными фактами нарушений и может предоставить соответствующие доказательства. В этой ситуации заявленный Пашаевым отвод кроме эмоций самого Эльмана никаких оснований не имел. Это лишний раз настроило суд против его подзащитного Михаила Ефремова.

Ответная реакция общественности не заставила себя долго ждать: артисту вынесли обвинительный приговор, а сам адвокат на время лишился права вести юридическую деятельность, но урока по итогу так и не усвоил.

Джигурда подбросил дров

Символичной в том деле стала выходка шоумена Никиты Джигурды, буквально ознаменовавшая всю суть судебного процесса. Умеющий приковать к себе внимание артист на волне хайпа с Михаилом Ефремовым умудрился превзойти сам себя, устроив у входа шоу с оккультными ритуалами, странными шаманскими завываниями и подозрительными танцами.

«Миша наш не виноват!

Не сидел он за рулеем!

Серп и молот всем тем в ***,

кто устроил сей дурдом!» — скандировал Джигурда, а когда понял, что эпатаж не помогает, затеял нешуточные разборки с адвокатом стороны обвинения Александром Добровинским.

Успевший наработать нешуточный опыт Добровинский за словом в карман не полез: завязалась перепалка, которая едва не обернулась для Джигурды временным заключением длиной в пятнадцать суток.

«Дядя Миша»

С первых дней пребывания в колонии у Ефремова, по словам его адвоката, сложились хорошие взаимоотношения с другими заключенными и руководством исправительного учреждения. Сотоварищи артиста прозвали актера дядей Мишей и регулярно приглашали поучаствовать в азартных играх. Спустя время актеру, к тому моменту окончательно признавшему вину, нашли в колонии работу. Родственники погибшего уверяли: Ефремову, наконец-то, подвернулся шанс на исправление. К тому же, сразу после этапирования артист потерял возможность злоупотреблять алкоголем и начал работать.

«Он участвовал в организации чемпионата по бильярду, по настольному теннису. В характеристике из личного дела сказано: ни единого нарушения, три поощрения. Актер продолжает трудиться на прежней работе: вставляет замки в молнии антиковидных костюмов для врачей. Даже шутит: «Работаю Зевсом — молнии высекаю», — добавлял адвокат Хархорин.

Тревожные сигналы: два инсульта, одышка, слепота

Первый тревожный звоночек, прозвучавший спустя всего пару лет после итогового вердикта, стали поступившие сообщения об одолевающих Ефремова недугах. Сначала осужденный оказался в тюремном госпитале из-за последствий коронавируса, а позже оказалось, что актер жалуется на сердечные боли. К тому моменту пребывание в неволе уже успело разительно изменить Ефремова: артист лишился шевелюры, похудел, побледнел и потерял практически все зубы.

«У Ефремова все зубы выпали нижние. Вряд ли он теперь будет играть комедийные роли, потому что он сейчас другой. Миша посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан. Конечно, человека не воскресишь, но хороший театральный режиссер и актер лишним не бывает. Будем молиться», — рассказывал о состоянии близкого друга актер Иван Охлобыстин.

Спустя время к общему перечню проблем со здоровьем у актера добавилась близорукость и два пережитых инсульта. Один из них обернулся спешной госпитализацией.

«Работа такая, что большое напряжение для глаз. Это сказалось — зрение сильно село. Уже в очках читает, хуже стал видеть. Вообще здоровье ухудшилось…», — уточнила Анастасия, сестра Ефремова, в беседе с KP.RU.

Сам арестант оценивал все происходящее с ним как кару Господню и уверял: ему осталось недолго. Видимо, именно на пороге смерти, как сам оценивал артист свое состояние, кто-то из родственников и надоумил актера просить об условно-досрочном освобождении.

«В колонии обострились мои заболевания — трудно дышать, я периодически задыхаюсь. Это кара Господня. У нас в колонии очень хорошие врачи, которые купируют эти проявления. Но боюсь, что такой большой срок мне не выдержать», — молил о пощаде Ефремов.

Стремление к свободе во всей красе

Первый раз официальное прошение об УДО Михаила Ефремов подал в феврале 2023 года. В качестве аргумента заслуженный артист России озвучивал недуги, количество которых буквально множилось на глазах.

Тогда казалось, что воля совсем близко: юристы давали Ефремову благоприятные прогнозы, а поклонники надеялись на скорые премьеры: оказалось, принудительные работы по закону можно отбывать в театре. Однако этим надеждам сбыться пока не суждено.

Свое прошение актер забрал: об этом агентству ТАСС сообщали в Алексеевском районном суде Белгородской области. Таким образом, Ефремов продолжал оставаться в колонии поселка Алексеевка. На днях же стало известно, что исполнитель сотен ролей все же собирается посмотреть реальности в глаза: вместе с адвокатами Ефремов оформил бумаги с просьбой выпустить его по УДО. Если прошение заключенного будет удовлетворено, он сможет вернуться к родственникам уже летом 2024 года.

Правда, выйти из колонии Ефремову будет не так просто: узнавшие о возможном освобождении артиста родственники погибшего курьера намерены вмешаться, чтобы воспрепятствовать такому раскладу событий.

Сожительница погибшего курьера Сергея Захарова, Ирина Стерхова, выразила свое удивление новостям и отметила сложность ситуации, ведь ее суд так и не признал потерпевшей.

«В душе мне бы хотелось, чтобы Ефремов отсидел по полной. А по сути дела, я не кровожадна, Бог ему судья. Это его проблема, сможет ли он жить с этим грузом дальше. Могу сказать точно, мне тяжело жить без любимого человека. А как жить, понимая, что ты убийца… Ну пусть попробует. Если человек совестливый, ему будет очень тяжело», — заявила она.

Родной брат Захарова Валерий тоже оказался не в курсе последних новостей, но не исключил вероятности вмешаться в возможное освобождение Ефремова.

«Выйдет, значит выйдет, не я же определяю», — отметил он в беседе с журналистами.

Шансы на освобождение есть? Мнение адвокатов

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда; Личный архив Аркадия Завалько; 5-tv.ru

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru адвокат Вадим Багатурия обрисовал перспективы Михаила Ефремова получить условно-досрочное освобождение. По словам эксперта, исход дела все еще не определен: артист сохраняет шансы и задержаться в привычных условиях еще на какое-то время, и получить положительный ответ раньше срока.

Многое, по словам специалиста, зависит от надзирателей колонии и итогового вердикта суда.

«Шансы на то, что его отпустят, достаточно просты — 50 на 50. Либо отпустят, либо не отпустят. Сейчас надо понимать, что чтобы принимать решение об УДО, людей чаще всего направляют в исправительные центры. По большому счету, это та же самая колония, только человек там занимается исправительными работами. Там режим более мягкий, чем места заключений нового типа, но это все равно не дает права на свободу», — объясняет он.

Что касается возможных раскладов, то судебной системе потребуется время, чтобы проанализировать всю ситуацию от начала и до конца.

«Дадут ли Ефремову условно-досрочное освобождение, тут, в первую очередь, все зависит от мнения колонии, которая дает характеристику. Если Ефремов положительно характеризуется, то там твердо ставится фраза, что он встал на путь исправления, и в этой связи наказание может быть заменено на более мягкое. Влияет на ситуацию, имелись ли у него дисциплинарные взыскания или нет», — прояснил нюансы Багатурия.

Аналогичное мнение эксклюзивно для 5-tv.ru высказал и вице-президент коллегии адвокатов Москвы «Персона Права» Аркадий Завалько. По его словам, важным нюансом в итоговом вердикте станет решение родственников погибшего курьера: в случае, если те откажутся помиловать Ефремова, шанс на УДО снизится в разы.

«Имеет значение, погасил ли Ефремов причиненный ущерб потерпевшим. Кроме того, имеет смысл и мнение самих потерпевших. Они должны быть извещены, что подано ходатайство. Тогда же они имеют право высказать мнение, согласны они или нет. С учетом громкости дела, этот момент может оказать существенное влияние, все зависит от них», — объяснил он.

Так как дело Ефремова квалифицируется как преступление средней тяжести, суд будет учитывать целый ряд факторов. Только после анализа всех последствий заслуженный артист РФ сможет всерьез рассчитывать на УДО, подчеркивает Завалько.

«Согласно имеющейся информации по приговору Ефремова, его категория относится к преступлениям средней тяжести. Соответственно, по средней тяжести преступлениям УДО возможно после отбытия одной трети назначенного судом срока. Что будет учитываться: поведение осужденного во время отбытия наказаний, не применялось ли к нему взысканий, смог ли он закрекомендовать себя как лицо, не нарушающее режим. Если в колонии придут к мнению, что осужденный исправился и ему дадут справку, дадут характеристику положительную, то у него есть все шансы выйти по УДО после отбытия одной трети условно-досрочного наказания», — вынес окончательный вердикт он.

Уже сейчас против освобождения актера из колонии выступили сторонники семьи погибшего курьера. Часть наблюдателей в Сети требует закрыть многодетному артисту возможность прошения УДО во избежание повторения страшного инцидента. Особо искушенные и вовсе настаивают, чтобы близкие курьера объединились и дали актеру театра и кино самый жесткий отпор и не позволили ему покинуть колонию. Вот только пока официально о готовности чинить препятствия никто из семьи погибшего так и не заявил, что, впрочем, не исключает такого развития событий.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ефремову выйти из колонии по УДО в этом году.