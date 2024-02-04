Число погибших при атаке украинских боевиков на Лисичанск возросло до 28 человек
Среди жертв есть один ребенок.
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Число погибших при зверской атаке ВСУ на пекарню в Лисичанске в ЛНР возросло до 28 человек. Среди жертв также есть один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в официальном Telegram-канале.
Ориентируясь на самые последние данные, среди погибших 18 мужчин и девять женщин.
Ранее сообщалось, что часть людей в тяжелом состоянии, и их перевозят в Луганск. Здание. в котором также находилось кафе, почти полностью разрушено. На месте работают оперативные службы и сотрудники МЧС, администрации города, а также комендатуры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал последние подробности атаки ВСУ на пекарню в Лисичанске.
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