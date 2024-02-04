Число погибших при атаке украинских боевиков на Лисичанск возросло до 28 человек

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 8 0

Среди жертв есть один ребенок.

Число погибших при атаке украинских боевиков на Лисичанск возросло до 28 человек

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Тема:
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

Число погибших при зверской атаке ВСУ на пекарню в Лисичанске в ЛНР возросло до 28 человек. Среди жертв также есть один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в официальном Telegram-канале.

Ориентируясь на самые последние данные, среди погибших 18 мужчин и девять женщин.

Ранее сообщалось, что часть людей в тяжелом состоянии, и их перевозят в Луганск. Здание. в котором также находилось кафе, почти полностью разрушено. На месте работают оперативные службы и сотрудники МЧС, администрации города, а также комендатуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал последние подробности атаки ВСУ на пекарню в Лисичанске.

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