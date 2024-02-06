Звезде «Игры в кальмара» О Ен Су грозит год тюрьмы за домогательства

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 29 0

Окончательный приговор звезде вынесут весной.

Звезде «Игры в кальмара» О Ен Су грозит год тюрьмы за домогательства

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара», 2021 г.

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Популярный южнокорейский актер О Ен Су, известный по популярному сериалу «Игра в кальмара», обвиняется в сексуальных домогательствах. Еще в 2017 году на 79-летнего актера поступила жалоба от женщины. По ее словам, он насильно обнял и поцеловал ее. Прокуратура запросила для артиста один год тюрьмы, сообщает агентство Yonhap.

О Ен Су отрицает обвинения в свой адрес. По его словам, предстать перед судом в таком возрасте очень трудно и неприятно. Актер чувствует, что его жизнь разваливается на части.

О Ен Су за роль в нашумевшем сериале «Игра в кальмара» получил премии «Золотой глобус» и «Эмми», став первым южнокорейским актером, который получил высшее признание американских профессионалов в области кино и телевидения.

Окончательный приговор актеру вынесут 15 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из звезд активно пользуется приложениями для знакомств.

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Звезде «Игры в кальмара» О Ен Су грозит год тюрьмы за домогательства

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