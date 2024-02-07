«Подчеркну»: Путин назвал важным недопущение сильного роста цен на авиабилеты

Российский авиатранспорт перевез свыше 105 миллионов пассажиров.

Важным моментом является недопущение в России чрезмерного роста цен на авиабилеты. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

«Подчеркну: важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов», — сказал он.

Данный вопрос, добавил президент, должен быть в приоритете у перевозчиков, Минтранспорта и других профильных ведомств.

В минувшем 2023 году российский авиатранспорт перевез свыше 105 миллионов пассажиров, а это на 10,7% больше, чем было годом ранее. Путин заявил о необходимости поддерживать набранный темп развития авиационных перевозок в Россию, ведь это важно для нашей огромной страны вдвойне или даже втройне.

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