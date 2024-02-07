«Подчеркну»: Путин назвал важным недопущение сильного роста цен на авиабилеты

|
Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Путин: важно не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Российский авиатранспорт перевез свыше 105 миллионов пассажиров.

Важным моментом является недопущение в России чрезмерного роста цен на авиабилеты. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

«Подчеркну: важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов», — сказал он.

Данный вопрос, добавил президент, должен быть в приоритете у перевозчиков, Минтранспорта и других профильных ведомств.

В минувшем 2023 году российский авиатранспорт перевез свыше 105 миллионов пассажиров, а это на 10,7% больше, чем было годом ранее. Путин заявил о необходимости поддерживать набранный темп развития авиационных перевозок в Россию, ведь это важно для нашей огромной страны вдвойне или даже втройне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что февральская индексация соцвыплат коснулась 20 миллионов россиян. Повышение коснулось тех граждан России, кто имеет право на федеральные льготы.

-7° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.68
-0.56 97.44
-0.79
Это будет легендарно: Плутон открыл для России золотую эпоху с 2024 по 20...

Последние новости

17:45
Новая эпоха: в Азербайджане проходят внеочередные выборы президента
17:41
«Эскалационная динамика»: зачем США ядерное оружие в Британии
17:27
Семь реактивных снарядов РСЗО «Вампир» сбили над Белгородской областью
17:25
Вплоть до инсульта: почему опасно пить аспирин без назначения врача
17:07
«Подчеркну»: Путин назвал важным недопущение сильного роста цен на авиабилеты
17:06
«Фантастический косяк»: Борис Надеждин признал брак в подписях

Сейчас читают

В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой
Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
«Прорыв информационной блокады Запада»: почему США так боятся интервью Карлсона с Путиным
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса