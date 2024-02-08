На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетнего Радмира

ПОЖЕРТВОВАТЬ

День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна трехлетнему Радмиру, который страдает от опасной опухоли в головном мозге. Ребенок нуждается в сложной и дорогой терапии стоимостью более два миллиона 700 тысяч рублей.

Помочь семье собрать деньги можете вы, зрители Пятого канала! Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 4640 или отсканируйте QR-код, он будет на экране в течение всего сюжета.

Трехлетний Радмир, как все мальчишки, обожает катать машинки. Но игры часто прерывают приступы головной боли. Агрессивная опухоль появилась в головном мозге всего несколько месяцев назад, но очень быстро растет.

«Он кричал, показывал, что у него болит вот тут. Что ему плохо. Он очень сильно кричал», — вспоминает Людмила Отдатчикова, мама Радмира.

У Радмира эпендимома — опасный вид опухоли, с которой можно справиться хирургическим путем. Малышу за короткий срок сделали шесть операций. Чтобы не повредить здоровые области мозга, пришлось удалять образование по частям. Но, когда уже казалось, что все получится, пришлось остановиться.

«Опухоль находится вблизи ствола и зоны спинного мозга. Это одни из самых важных анатомических зон в головном мозге человека. И после того, как прошла хирургическая операция, опухоль полностью убрать не удалось», — рассказывает врач-радиотерапевт Марина Линник.

И все же эффект от операций был. На какое-то время головные боли почти прекратились. Радмир стал активнее и даже начал говорить. А до этого не мог, ведь опухоль давила и на тот отдел мозга, который отвечает за речь. К сожалению, теперь она снова растет.

«Если опухоль не лечить, она может поражать достаточно важные зоны головного мозга. Соответственно, могут быть проблемы с дыханием, с глотанием, с сердцебиением, проблема с двигательной функцией, с чувствительной функцией», — отмечает врач-радиотерапевт Марина Линник.

У Радмира уже появилось головокружение, мальчику труднее ходить. Однако раковых клеток пока не так много, и спасти может протонная терапия. Точно рассчитанные дозы радиации — протонные лучи — уничтожают больные клетки даже там, где невозможно использовать скальпель.

«Курс протонной терапии нужен для того, чтобы остановить ДНК-опухолевые клетки, чтобы клетка перестала делиться», — объясняет врач-радиотерапевт Марина Линник.

Дожидаться квоты на лечение у Радмира нет времени — опухоль слишком быстро увеличивается в размерах. Поэтому лечение уже началось и его нужно оплатить. 2 732 540 рублей — для обычной семьи из Казани это неподъемная сумма.

На протонную терапию Радмир ходит пять дней в неделю. И каждый раз общий наркоз — мальчик еще слишком мал, чтобы на процедурах лежать абсолютно неподвижно, а лучи должны попадать точно в цель. Но малыш знает, мама рядом.

А мама надеется, что с помощью неравнодушных людей получится собрать необходимые средства для лечения. Ведь самый большой страх близких Радмира — то, что терапию придется прервать. Этого делать ни в коем случае нельзя. Чтобы победить опухоль, обязательно нужно пройти полный курс в полтора месяца. В наших с вами силах помочь Радмиру в этом.