«Очень хотели еще детей»: певица Кети Топурия ждет третьего ребенка
Певица Кети Топурия готовится стать мамой в третий раз
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Слухи о беременности артистки подтвердились. Малыш появится на свет уже весной.
Известная в России певица грузинского происхождения Кети Топурия снова ждет ребенка. Артистка и ее супруг, бизнесмен Лев Деньгов, станут родителями уже весной. Об этом журналу StarHit.ru сообщил источник из окружения знаменитости.
Разговоры о том, что исполнительница беременна вновь, начались после того, как семья опубликовала фотографии с празднования дня рождения первенца Адама, которому исполнилось три года. И вот слухи подтвердились.
«Все так, Кети, действительно, ждет ребенка. Пополнение они с мужем планировали, очень хотели еще детей. Поэтому оба на седьмом небе от счастья. И, кстати, месяц — тоже седьмой», — поделился источник.
Собеседник журнала добавил, что беременность певицы протекает легко, а сама Кети продолжает выступать на закрытых мероприятиях, воздерживаясь от больших концертов. В декрет артистка планирует уйти незадолго до родов, как и в прошлый раз.
Будущий малыш станет для исполнительницы третьим ребенком. Она также воспитывает восьмилетнюю дочь Оливию от прошлого брака.
Свое счастье Топурия находит в детях — она делилась, что стала более домашним человеком и намеренно отодвинула свою карьеру на задний план, чтобы посвящать больше времени семье.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Волкова поделилась радостной новостью.
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