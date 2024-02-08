«Идиот»: Хиллари Клинтон разразилась гневной речью в сторону Такера Карлсона

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 32 0

Хиллари Клинтон оскорбила Такера Карлсона идиотом

«Идиот»: Хиллари Клинтон разразилась гневной речью в сторону Такера Карлсона

Фото: ZUMA Press Wire / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Экс-госсекретарь США уже перешла на оскорбления. Массовая истерия американских чиновников из-за интервью журналиста с российским лидером достигла своего апогея.

Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон назвала Такера Карлсона «полезным идиотом». Оскорбление она нанесла из-за массовой истерики чиновников западных стран из-за предстоящего интервью американского журналиста с российским лидером Владимиром Путиным. Ее слова опубликовала газета The New York Post.

«Все смеются над ним. Он как щенок», — заявила Клинтон на видео.

Она также выразила уверенность в том, что после выхода «того самого» интервью в свет, Такер Карлсон спокойно может претендовать на высокий пост в средствах массовой информации (СМИ) в России. А после и вовсе от негодования пустила слюну и сообщила, что Такера выгнали из всех американских СМИ.

Обида на весь мир живет в Хиллари уже много лет. Если вспомнить скандал с Биллом и Моникой Левински, оно и понятно — позор на всю планету пережить тяжело. В результате «косяка» мужа, Барак Обама выгнал ее с поста государственного секретаря.

Казалось бы, в 2016 году у нее наконец появился шанс отомстить мужу и стать первым американским президентом — женщиной. Она с легкостью обыграла Берни Сандерса на праймериз и официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Но здесь ее ждал неприятный сюрприз — самый главный враг ее политической карьере — Дональд Трамп — стал ее соперником и здесь. Клинтон боролась, скрипя зубами, попутно оскорбляя Трампа расистом, сексистом и ксенофобом.

Результат известен — отомстить мужу Хиллари не смогла. Дональд стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки, а Хиллари в очередной раз осталась у разбитого корыта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, введет ли Евросоюз санкции в отношении Такера Карлсона. Тем временем весь мир ожидает выхода интервью с президентом России. До этого события остаются уже считанные часы.

Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
8 февр
«Против него»: введет ли Евросоюз санкции в отношении Такера Карлсона
7 февр
Такер Карлсон попробовал бургеры во «Вкусно — и точка»
7 февр
Журналиста Такера Карлсона внесли в базу украинского ресурса «Миротворец»
7 февр
«Прорыв информационной блокады Запада»: почему США так боятся интервью Карлсона с Путиным
7 февр
Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина
7 февр
СМИ узнали возможную дату публикации интервью Карлсона с Путиным
7 февр
Карлсон отказался отвечать на вопросы про интервью Путина, пока не выпьет кофе
-14° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.15
0.47 98.09
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
«Жизнь только начинается»: Роман Костомаров отмечает свой 47-й день рождения
12:02
ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на выборах президента России
11:59
В Госдуме хотят признать нежелательными иностранные организации с госучастием
11:49
«Идиот»: Хиллари Клинтон разразилась гневной речью в сторону Такера Карлсона
11:44
Путин в телефонном разговоре поздравил Алиева с победой на выборах
11:37
«Ради интересов НАТО»: у США есть два варианта для поставок оружия на Украину

Сейчас читают

В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой
Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса