«Идиот»: Хиллари Клинтон разразилась гневной речью в сторону Такера Карлсона

Экс-госсекретарь США уже перешла на оскорбления. Массовая истерия американских чиновников из-за интервью журналиста с российским лидером достигла своего апогея.

Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон назвала Такера Карлсона «полезным идиотом». Оскорбление она нанесла из-за массовой истерики чиновников западных стран из-за предстоящего интервью американского журналиста с российским лидером Владимиром Путиным. Ее слова опубликовала газета The New York Post.

«Все смеются над ним. Он как щенок», — заявила Клинтон на видео.

Она также выразила уверенность в том, что после выхода «того самого» интервью в свет, Такер Карлсон спокойно может претендовать на высокий пост в средствах массовой информации (СМИ) в России. А после и вовсе от негодования пустила слюну и сообщила, что Такера выгнали из всех американских СМИ.

Обида на весь мир живет в Хиллари уже много лет. Если вспомнить скандал с Биллом и Моникой Левински, оно и понятно — позор на всю планету пережить тяжело. В результате «косяка» мужа, Барак Обама выгнал ее с поста государственного секретаря.

Казалось бы, в 2016 году у нее наконец появился шанс отомстить мужу и стать первым американским президентом — женщиной. Она с легкостью обыграла Берни Сандерса на праймериз и официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Но здесь ее ждал неприятный сюрприз — самый главный враг ее политической карьере — Дональд Трамп — стал ее соперником и здесь. Клинтон боролась, скрипя зубами, попутно оскорбляя Трампа расистом, сексистом и ксенофобом.

Результат известен — отомстить мужу Хиллари не смогла. Дональд стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки, а Хиллари в очередной раз осталась у разбитого корыта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, введет ли Евросоюз санкции в отношении Такера Карлсона. Тем временем весь мир ожидает выхода интервью с президентом России. До этого события остаются уже считанные часы.