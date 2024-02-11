Бюллетень сформирован: кто поборется за пост президента России в 2024 году

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Кандидаты активно ездят по стране и делают громкие заявления.

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Выборы президента России 2024

Четыре фамилии будут в бюллетене для голосования на президентских выборах в марте. Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.

ЦИК сформировал список кандидатов, еще четырем претендентам в регистрации было отказано. Двум блогерам — Раде Русских и Анатолию Баташеву — потому что они не набрали как самовыдвиженцы подписей даже близко к необходимым цифрам.

Понятно, что для них президентская кампания — это чистой воды пиар и раскрутка. Еще двое подписи требуемые собрали, но с браком и, соответственно, в недостаточном количестве.

ЦИКом решено было отказать Борису Надеждину от «Гражданской инициативы» и Сергею Малинковичу, он лидер партии «Коммунисты России». Причем оба политика, можно сказать, с холодком отнеслись и к качеству подписей, и к их проверке в ЦИК.

«Если из команды Малинковича еще кто-то был какое-то время, то от Надеждина никого вообще не было, ни единого человека», — отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Уже около двух миллионов граждан подали заявление на дистанционное голосование. Кандидаты активно ездят по стране и делают громкие заявления.

Даванков из партии «Новые люди» во время поездки на Дальний Восток заявил, что надо сократить число чиновников и переложить часть функций на искусственный интеллект.

Кандидат от КПРФ Харитонов намерен ограничить наценку на социально-значимые товары максимумом в 10%. Это после посещения сельхозпредприятия и рынка в Красноярске.

Лидер ЛДПР Слуцкий пошел по алфавиту — посетил сначала Барнаул, потом Брянск. И заявил, что детей мигрантов надо принимать в школу только после проверки уровня языка.

Единственный самовыдвиженец из всех — Путин — как кандидат никаких мероприятий не проводил. Вместо этого работают его доверенные лица, сопредседатели штаба — Артем Жога в каждом регионе, куда приезжает, обязательно встречается с семьями бойцов СВО.

Владимир Машков большое внимание уделяет вопросам культуры. Выборы, напомним, начнутся с 15 марта.

Тема:
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