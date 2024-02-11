Запутался в женщинах? Шаляпин искупался в объятиях дамы, но забыл ее имя

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 37 0

Прохор Шаляпин поделился фото с Мариной Федункив, перепутав ее с МакSим

Запутался в женщинах? Шаляпин искупался в объятиях дамы, но забыл ее имя

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Молодой артист обожает компании прекрасных леди. Обижаются ли они на него за чрезмерную любвеобильность?

Знаменитый певец Прохор Шаляпин опубликовал в своей социальной сети фото, которое по-настоящему возмутило подписчиков популярного исполнителя. В личном блоге он поделился кадром с российской комедийной актрисой Мариной Федункив, однако «не признал» ее.

Дело в том, что сам пост музыкант посвятил не известной артистке, а певице МакSим, тоже, кстати говоря, Марине.

«С замечательной, талантливой певицей Максим на съемке», — гласит подпись к фотографии.

В качестве хэштега — ключевой метки — Шаляпин даже использовал строчку из самой знаменитой песни исполнительницы «Знаешь ли ты».

Прохор Шаляпин «перепутал» двух знаменитостейПрохор Шаляпин «перепутал» двух знаменитостей. Фото: Instagram* / shalyapin_official

Странный поступок певца действительно удивил его поклонников — вряд ли Прохор мог перепутать знаменитостей случайно. Некоторые подписчики предположили, что так актриса и музыкант могли пошутить над своей аудиторией. Однако особого смеха у общественности это не вызвало.

«Проша часом все попутал»

«А что у нее с лицом?! Это точно она?!»

«Те, кто пишут „пошутил“, стесняюсь спросить, в чем юмор. Что прикольного?»

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Прохор Шаляпин раскрыл секрет своей стройности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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