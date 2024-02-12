Не менее 50 человек погибли в результате атаки ЦАХАЛ на Рафах

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 15 0

Пострадавшие же доставлены в кувейтскую больницу.

Не менее 50 человек погибли в результате атаки ЦАХАЛ на Рафах

Фото: Hatem Ali / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Как минимум 50 человек погибли в результате серии ударов ЦАХАЛ по Рафаху в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Помимо этого, повреждения получили две мечети на севере и в центре города, пишут местные СМИ. Пострадавшие же доставлены в кувейтскую больницу.

Израильские военные до этого заявили о проведении «серии ударов» по южной части сектора Газа. Позднее ЦАХАЛ сообщил об освобождении двух заложников в результате операции в Рафахе.

Речь идет о гражданах, попавших в плен ХАМАС 7 октября. Мужчины 60 и 70 лет в хорошем состоянии направлены на обследование в госпиталь.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Египет может разорвать мирный договор с Израилем из-за конфликта в секторе Газа.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
11 февр
Разочарование: почему Белый дом резко изменил отношение к Нетаньяху
11 февр
Египет может разорвать мирный договор с Израилем из-за конфликта в секторе Газа
11 февр
Египет возвел стену на границе с Палестиной, готовясь к наплыву беженцев из Газы
11 февр
В БАПОР ответили на слухи о тоннеле ХАМАС под штаб-квартирой в Газе
11 февр
Саудовская Аравия призвала созвать Совбез ООН из-за планов Израиля
10 февр
«Допустили промахи»: в администрации США признали ошибки в оценке конфликта в Газе
10 февр
«Вы — военный преступник!»: американские активисты пытались сорвать речь Клинтон
8 февр
«Результаты есть»: главный раввин РФ раскрыл детали общения с Путиным
8 февр
Сборную Израиля могут отстранить от соревнований по футболу
8 февр
Путин: Россия делает все для помощи заложникам на Ближнем Востоке
-7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:13
Неголливудские страсти: грехи и секс-скандалы советских актрис, от которых волосы встают дыбом
6:06
Не менее 50 человек погибли в результате атаки ЦАХАЛ на Рафах
6:00
Экипажи Су-34 громят ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:52
В атмосфере секретности: как в зоне СВО снимается клип на новую песню ST
5:46
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине в годовщину Минских соглашений
5:31
Дело возбуждено после отравления более 20 человек в Приморье

Сейчас читают

ФСБ провела обыски в Росавиации из-за незаконного вывоза за рубеж 59 бортов
Убивает всех? Чем на самом деле опасна смертельная Аляскинская оспа
Все затаили дыхание: что происходит с Кейт Миддлтон после операции
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса