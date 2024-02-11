Египет может разорвать мирный договор с Израилем из-за конфликта в секторе Газа

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Каир обеспокоен из-за того, что маршрут доставки гуманитарной помощи может закрыться.

Египет может разорвать мирный договор с Израилем из-за конфликта в секторе Газа

Фото: MOHAMMED SABER / ТАСС

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Египет пригрозил Израилю разрывом мирного договора между странами, если еврейское государство отправит войска в город Рафах в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник.

«Угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений, краеугольного камня региональной стабильности на протяжении почти полувека, прозвучала после заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что отправка войск в Рафах необходима для победы в четырехмесячной войне против палестинского движения ХАМАС», — говорится в материале.

В статье указано, что Египет обеспокоен тем, что основной маршрут доставки гуманитарной помощи на территорию сектора Газа может закрыться из-за боевых действий в Рафахе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Египет возвел стену на границе с Палестиной, готовясь к наплыву беженцев из Газы. В частности, ограждение построено возле города Рафах, который находится в анклаве возле египетского государства. 

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