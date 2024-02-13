«Ну там же пешеход стоял»: Лерчек попала в ДТП на люксовом авто
Блогер Лерчек заявила, что попала в аварию в Москве
Фото, видео: 5-tv.ru
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Бизнесвумен угодила в очередной неприятный инцидент спустя несколько недель после завершения домашнего ареста.
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) стала участницей ДТП в центре Москвы. Bentley бизнесвумен столкнулся с другим транспортным средством.
По предварительной информации, в момент случившегося Чекалина находилась за рулем авто, подаренного ей мужем. Водитель другой машины не успел вовремя затормозить и влетел в бампер знаменитости.
К счастью, в момент аварии Чекалина находилась в салоне без сына и дочери. В личном микроблоге знаменитость вышла на связь и сообщила, что все обошлось без серьезных травм.
Однако подушки безопасности в автомобиле не сработали. Сама Чекалина при инциденте ударилась головой и коленом.
«Это полный ***! Ну молодой человек, как так! Ну вы даете! Там пешеход стоял, вы же видели, там дорогу переходят», — устроила она взбучку предполагаемому виновнику.
Чекалина добавила: судьба подбросила очередное потрясение, с которым ей предстоит справиться. Жизнь «снова испытывает ее», сетует блогер.
Недавно супругов Чекалиных обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Несколько месяцев они провели под домашним арестом.
Однако в итоге семья блогеров выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим было прекращено уголовное преследование.
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