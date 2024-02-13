«Ну там же пешеход стоял»: Лерчек попала в ДТП на люксовом авто

Бизнесвумен угодила в очередной неприятный инцидент спустя несколько недель после завершения домашнего ареста.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) стала участницей ДТП в центре Москвы. Bentley бизнесвумен столкнулся с другим транспортным средством.

По предварительной информации, в момент случившегося Чекалина находилась за рулем авто, подаренного ей мужем. Водитель другой машины не успел вовремя затормозить и влетел в бампер знаменитости.

К счастью, в момент аварии Чекалина находилась в салоне без сына и дочери. В личном микроблоге знаменитость вышла на связь и сообщила, что все обошлось без серьезных травм.

Однако подушки безопасности в автомобиле не сработали. Сама Чекалина при инциденте ударилась головой и коленом.

«Это полный ***! Ну молодой человек, как так! Ну вы даете! Там пешеход стоял, вы же видели, там дорогу переходят», — устроила она взбучку предполагаемому виновнику.

Чекалина добавила: судьба подбросила очередное потрясение, с которым ей предстоит справиться. Жизнь «снова испытывает ее», сетует блогер.

Недавно супругов Чекалиных обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Несколько месяцев они провели под домашним арестом.

Однако в итоге семья блогеров выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим было прекращено уголовное преследование.