Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей
Интернет-знаменитости полностью выплатили налоговую недоимку, пени и штраф.
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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Семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
«Они признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф», — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.
В связи с этим было прекращено уголовное преследование блогеров по факту уклонения от уплаты налогов. При этом, как отметил глава СК, расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного незаконным путем, продолжается.
Следствие об уклонении от уплаты налогов длилось девять месяцев, все это время блогерам было запрещено пользоваться интернетом. Недавно суд снял с Чекалиной все ограничения. Теперь она вновь делится личной жизнью в соцсетях и рассказывает, что у нее произошло за все это время.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 января 2024 года.
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