Американские сенаторы поддержали проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

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Евгения Романова
Евгения Романова 86 0

Сенат США поддержал выделение Украине $60 миллиардов

Американские сенаторы поддержали проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Фото: www.globallookpress.com / Danita Delimont

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Тема:
Тайвань

Речь идет о предоставлении этим странам помощи в размере 95 миллиардов долларов.

Сенат США проголосовал за законопроект о выделении Украине, Израилю и Тайваню помощи в размере 95 миллиардов долларов без мер на защиту границы Америки. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Таким образом, Украина получит 60,06 миллиарда долларов, Израиль — 14,1, а Тайвань — больше 20. За одобрение проекта проголосовали 70 сенаторов, а 29 выступили против.

В начале февраля в сенате США представили двухпартийный проект финансирования Украины на 60 миллиардов долларов. Причем треть этих денег хотели направить на восполнение запасов оружия на американских же складах, которые опустели после предыдущих поставок. В обмен на поддержку Украины демократы обещали республиканцам пряник в виде 20 миллиардов долларов на защиту границы страны от нелегальных мигрантов.

При этом республиканцы представили собственный проект закона, в котором об Украине не было ни слова. Зато предусмотрены более 17 миллиардов долларов на помощь Израилю. Однако в США не поддержали инициативу без поддержки Украины. После изменения проекта начались голосования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США обрушились на проект о помощи Украине, назвав инициативу оскорблением американцев.

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