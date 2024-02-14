МИД Латвии вызвал временного поверенного РФ: «Для получения объяснений»

С чем связано решение латвийских властей?

Временный поверенный в делах РФ Олег Зыков вызван в МИД Латвии. Об этом сообщило латвийское внешнеполитическое ведомство на официальном сайте.

В заявлении говорится, что Зыков вызван в МИД «для получения объяснений» выдвинутых Россией обвинений в отношении латвийских госслужащих. Подчеркивается, что якобы это были «политически мотивированные обвинения».

Накануне, 13 февраля, МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В базе также появились карточки госссекретаря Эстонии Таймара Петеркопа и министра культуры Литвы Симонас Кайрис. Указывалось, что данные лица разыскиваются в рамках уголовной статьи, однако не уточнялось, о какой именно речь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение МВД, отметила, что Каллас должна ответить за совершенные преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия ответила на санкции Великобритании, внеся в стоп-лист 18 граждан недружественной страны.