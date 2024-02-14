Надо больше: ЕС собирается внести в 13-й пакет санкций против РФ 193 новых пункта

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 84 0

ЕС собирается внести в 13-й пакет санкций против РФ 193 физлиц и компаний

Надо больше: ЕС собирается внести в 13-й пакет санкций против РФ 193 новых пункта

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya PravdaPhilipp von Ditfurth

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Речь идет о физических и юридических лицах, которые попадут в «черный список» Евросоюза.

Евросоюз планирует добавить в 13-й пакет антироссийских санкций 193 физических и юридических лица. Об этом сообщает издание EUobserver.

По данным СМИ, в распоряжении которого появился документ, составленный в ЕС, вместо 118 физических и юридических лиц, которые изначально значились в «черном списке» Европейского союза, в него хотят внести еще 43 фамилии и 32 организации. Какие конкретно, не уточняется.

Обсуждение принятия 13-го пакета санкций против России назначено на 24 февраля 2024 года. По некоторым данным, под новые ограничения могут попасть физлица и компании, которые, по мнению стран ЕС, изготавливают оружие для России и снабжают ее важными технологиями и электроникой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД оценили последствия 13-го пакета санкций европейского содружества против России. Каким будет ответ РФ?

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