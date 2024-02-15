На Пятом канале акция «День добрых дел» для Маши из Луганска

Эфирная новость 32 0

В свои полтора года девочка почти ничего не слышит.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня день добрых дел на Пятом канале! И наша помощь нужна маленькой Маше — в свои полтора года девочка почти ничего не слышит.

По словам врачей, операцию делать пока рано. Но, чтобы научиться говорить, ребенок должен слышать уже сейчас.

Помогут в этом специальные слуховые аппараты. Вот только стоят они чуть больше миллиона рублей.

У семьи Маши нет таких денег — помочь можем мы с вами. Для этого достаточно навести камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране, или отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7517.

Маша — долгожданный ребенок, ее мама называет дочь чудом. После долгих лет неудачных попыток новость о беременности стала для всех неожиданностью.

Протекала беременность нормально. Но, когда Маша родилась, стало понятно — у малышки проблемы со слухом.

«Одно ушко — раковина целая, но нет прохода, а второе — нет раковины вообще», — рассказывает Юлия Тютюнникова, мама Маши.

Родители поняли: им предстоит тяжелый путь. Но ради будущего дочери они готовы его пройти.

После родов Машу доставили в республиканскую больницу в Луганске. Там врачи развели руками: сделать операцию, которая обеспечит полноценный слух, можно только в шесть лет — сейчас девочка еле-еле слышит.

В прошлом году в ЛНР приезжали столичные врачи, которые дали надежду! Слышать маленькая Маша сможет, если установить специальные аппараты: это крайне необходимо, чтобы научиться разговаривать.

«Чтобы она развивалась в дальнейшем в речи. Ну как, вот она слышит, развитие речи есть какое-то, но оно, понятно, будет неполное», — говорит Тютюнникова.

Стандартные слуховые аппараты девочке не помогут. Ей нужны особые — костного звукопроведения.

«Когда мы ее обследовали, мы выявили, что внутреннее ухо у нее сохранно. Ей нужно как можно быстрее дать именно эти слуховые аппараты. Может возникнуть вопрос — нельзя ли ей прооперировать ухо. В этом возрасте этого делать нельзя», — объясняет кандидат медицинских наук, врач-сурдолог Мария Лалаянц.

Стоит такое устройство 1 080 000 рублей. У родителей Маши необходимой суммы нет: отец не может работать по состоянию здоровья, мама получает декретные, которые уходят на содержание ребенка.

Чтобы девочка начала слышать и научилась говорить, очень нужна наша с вами помощь. Дорог каждый день — чем дольше Маша не различает звуки, тем сложнее потом ей будет вести привычный для нас с вами образ жизни.

Помогите сейчас — завтра будет поздно. В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Маше, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Тема:
День Добрых Дел
9 февр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для трехлетнего Радмира
8 февр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетнего Радмира
2 февр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ильяса из Татарстана
1 февр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ильяса из Татарстана
26 янв
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для мальчика Вани из Перми
25 янв
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Вани из Перми
19 янв
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для четырехлетней Даши
18 янв
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Даши
12 янв
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для девятилетней Ульяны
11 янв
На Пятом канале акция «День добрых дел» для девятилетней Ульяны
-11° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.43
0.22 97.81
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:20
Здание «Известия холл» загорелось в Москве
6:17
«Просто смехотворны»: Артем Усс раскрыл детали своего побега из-под стражи в Италии
6:00
Боевики бегут от «Солнцепеков»! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:58
Здоровье Байдена и возможный арест Карлсона: главное из большого интервью Путина
5:41
В поисках витаминов: какие овощи полезнее есть сырыми
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Маши из Луганска

Сейчас читают

Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман
На применение силового инструмента Азербайджан провоцирует слабость Армении — эксперт
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео