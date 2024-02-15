На Пятом канале акция «День добрых дел» для Маши из Луганска

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня день добрых дел на Пятом канале! И наша помощь нужна маленькой Маше — в свои полтора года девочка почти ничего не слышит.

По словам врачей, операцию делать пока рано. Но, чтобы научиться говорить, ребенок должен слышать уже сейчас.

Помогут в этом специальные слуховые аппараты. Вот только стоят они чуть больше миллиона рублей.

У семьи Маши нет таких денег — помочь можем мы с вами. Для этого достаточно навести камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране, или отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7517.

Маша — долгожданный ребенок, ее мама называет дочь чудом. После долгих лет неудачных попыток новость о беременности стала для всех неожиданностью.

Протекала беременность нормально. Но, когда Маша родилась, стало понятно — у малышки проблемы со слухом.

«Одно ушко — раковина целая, но нет прохода, а второе — нет раковины вообще», — рассказывает Юлия Тютюнникова, мама Маши.

Родители поняли: им предстоит тяжелый путь. Но ради будущего дочери они готовы его пройти.

После родов Машу доставили в республиканскую больницу в Луганске. Там врачи развели руками: сделать операцию, которая обеспечит полноценный слух, можно только в шесть лет — сейчас девочка еле-еле слышит.

В прошлом году в ЛНР приезжали столичные врачи, которые дали надежду! Слышать маленькая Маша сможет, если установить специальные аппараты: это крайне необходимо, чтобы научиться разговаривать.

«Чтобы она развивалась в дальнейшем в речи. Ну как, вот она слышит, развитие речи есть какое-то, но оно, понятно, будет неполное», — говорит Тютюнникова.

Стандартные слуховые аппараты девочке не помогут. Ей нужны особые — костного звукопроведения.

«Когда мы ее обследовали, мы выявили, что внутреннее ухо у нее сохранно. Ей нужно как можно быстрее дать именно эти слуховые аппараты. Может возникнуть вопрос — нельзя ли ей прооперировать ухо. В этом возрасте этого делать нельзя», — объясняет кандидат медицинских наук, врач-сурдолог Мария Лалаянц.

Стоит такое устройство 1 080 000 рублей. У родителей Маши необходимой суммы нет: отец не может работать по состоянию здоровья, мама получает декретные, которые уходят на содержание ребенка.

Чтобы девочка начала слышать и научилась говорить, очень нужна наша с вами помощь. Дорог каждый день — чем дольше Маша не различает звуки, тем сложнее потом ей будет вести привычный для нас с вами образ жизни.

Помогите сейчас — завтра будет поздно. В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Маше, обратившись напрямую в благотворительный фонд.