Боец Росгвардии про рэпера ST и других артистов, выступающих в зоне СВО: «Поднимает боевой дух»
Российский исполнитель провел полевой концерт для спецназовцев Росгвардии в Луганской Народной Республике 6 февраля.
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Участник СВО, боец Росгвардии поблагодарил артистов, которые приезжают в зону специальной военной операции России на Украине после того, как там дал концерт рэпер ST. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.
«Это очень поднимает наш боевой дух, помогает при выполнении боевых задач. Приезжайте к нам почаще и вдохновляйтесь на новые песни», — сказал боец Росгвардии.
Позже в сети стали распространяться видео, на которых российские военнослужащие и бойцы Росгвардии в зоне СВО исполняют композицию «Дай ему сил» под гитару. По признанию солдат, трек пришелся им по душе.
ST провел полевой концерт для спецназовцев Росгвардии в Луганской Народной Республике 6 февраля. Он исполнил свои композиции под аккомпанемент гитары и балалайки и впервые представил военнослужащим свою новую песню «Дай ему сил».
Бойцы Росгвардии высоко оценили поступок рэп-исполнителя. Они отметили, что во время таких концертов у военных появляется возможность хотя бы немного морально разрядиться и отдохнуть.
Песня вышла 9 февраля и вошла в топ-20 популярных песен. Клип «Дай ему сил» выйдет в преддверии 23 Февраля.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что солист «Зверобоя» Александр Носков объяснил ошеломляющий успех трека ST. Он считает, что молодежная субкультура погружается в насущные вопросы, потому что она может влиять на свою «паству», и это здорово. По его мнению, настоящий художник должен быть со своим народом.
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