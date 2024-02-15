Боец Росгвардии про рэпера ST и других артистов, выступающих в зоне СВО: «Поднимает боевой дух»

Участник СВО, боец Росгвардии поблагодарил артистов, которые приезжают в зону специальной военной операции России на Украине после того, как там дал концерт рэпер ST. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«Это очень поднимает наш боевой дух, помогает при выполнении боевых задач. Приезжайте к нам почаще и вдохновляйтесь на новые песни», — сказал боец Росгвардии.

Позже в сети стали распространяться видео, на которых российские военнослужащие и бойцы Росгвардии в зоне СВО исполняют композицию «Дай ему сил» под гитару. По признанию солдат, трек пришелся им по душе.

ST провел полевой концерт для спецназовцев Росгвардии в Луганской Народной Республике 6 февраля. Он исполнил свои композиции под аккомпанемент гитары и балалайки и впервые представил военнослужащим свою новую песню «Дай ему сил».

Бойцы Росгвардии высоко оценили поступок рэп-исполнителя. Они отметили, что во время таких концертов у военных появляется возможность хотя бы немного морально разрядиться и отдохнуть.

Песня вышла 9 февраля и вошла в топ-20 популярных песен. Клип «Дай ему сил» выйдет в преддверии 23 Февраля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что солист «Зверобоя» Александр Носков объяснил ошеломляющий успех трека ST. Он считает, что молодежная субкультура погружается в насущные вопросы, потому что она может влиять на свою «паству», и это здорово. По его мнению, настоящий художник должен быть со своим народом.