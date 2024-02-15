Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до семи

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 47 0

При этом 14 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести.

Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до семи

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Спецоперация ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

По оперативным данным, в результате атаки ВСУ на Белгород погибли семь человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в Минздраве России.

При этом 18 человек, в числе которых четверо детей, получили ранения. Четверым из них помощь оказана амбулаторно.

Наконец, 14 человек доставлены в больницы в состоянии разной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Боевики ВСУ 15 февраля в очередной раз атаковали Белгородскую область. По данным Минобороны России, удар был совершен ракетами из РСЗО «Вампир».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел Белгорода очередным актом терроризма. Москва намерена вынести очередную атаку ВСУ на обсуждение в ООН.

Ранее 5-tv.ru писал, что при атаке ВСУ на Белгород погибла годовалая девочка.

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