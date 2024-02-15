«Случилось самое страшное»: при атаке ВСУ на Белгород погибла годовалая девочка

Среди раненых — дети семи и 15 лет.

При обстреле Белгорода украинскими боевиками погибли шесть человек. Как сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков, среди жертв ВСУ — годовалая девочка.

«Мирные жители, шесть человек, один из которых ребенок, — погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка — ею оказалась годовалая девочка Валентина», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Ранения разной степени тяжести получили 17 человек, в том числе, четверо детей. Все они госпитализированы в ближайшие больницы. Туда уже направляются бригады специалистов из федеральных медицинских центров.

Известно, что состояние шести пострадавших, которых сильно посекло осколками, оценивается как тяжелое, у девяти — средней степени. Два мальчика семи и 15 лет получили контузию и ушибы, сейчас они уже отпущены домой.

В четверг, 15 февраля, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали приграничную Белгородскую область. По данным Минобороны России, удар был совершен ракетами из РСЗО «Вампир», было сбито 14 снарядов. На место трагедии выезжал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, обстрел Белгорода со стороны Украины — очередной акт терроризма.