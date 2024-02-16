«Подъезд больше, чем квартира»: Яровицына пожаловалась на жизнь в элитном ЖК

Юмористка призналась — она до сих пор не верит, что ее мечта осуществилась.

Комик и стендапер Зоя Яровицына похвасталась покупкой квартиры в элитном доме в центре столицы. Это было ее мечтой — теперь же юмористка привыкает к новому месту жительства, но дается это ей очень непросто.

«Там подъезд больше, чем наша квартира и пахнет приятней. Очень красиво! Я больше года там живу, и до сих пор не освоилась. Чувствую себя как в дорогом магазине. Чтобы вы понимали, мы в этом доме неблагополучная семья. Там живут люди с запредельным уровнем дохода. У всех личные водители», — рассказала Яровицына на сольном концерте.

Яровицына с мужем Романом Колесниковым хоть и чувствуют себя в доме пока как не в своей тарелке, но все равно довольны выбором квартиры. Ведь раньше ее супруг по дороге на работу проезжал дом и задумывался о заработке тех, кто имеет там жилье.

«Я сейчас говорю и у меня мурашки по коже. Насколько жизнь — лучший сценарист», — добавила юмористка.

К слову, Яровицына родилась в Новосибирске в бедной семье. Ее мама страдала от алкоголизма, поэтому будущая звезда начала работать в 12 лет.

Она расклеивала объявления, продавала фрукты на рынке, работала кондуктором. Все, лишь бы заработать деньги и сделать свою жизнь лучше.

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