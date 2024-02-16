«Подъезд больше, чем квартира»: Яровицына пожаловалась на жизнь в элитном ЖК
Яровицына похвасталась покупкой дорогой квартиры в Москве
Фото: Telegram / Зоя Яровицына / zoyazooo
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Юмористка призналась — она до сих пор не верит, что ее мечта осуществилась.
Комик и стендапер Зоя Яровицына похвасталась покупкой квартиры в элитном доме в центре столицы. Это было ее мечтой — теперь же юмористка привыкает к новому месту жительства, но дается это ей очень непросто.
«Там подъезд больше, чем наша квартира и пахнет приятней. Очень красиво! Я больше года там живу, и до сих пор не освоилась. Чувствую себя как в дорогом магазине. Чтобы вы понимали, мы в этом доме неблагополучная семья. Там живут люди с запредельным уровнем дохода. У всех личные водители», — рассказала Яровицына на сольном концерте.
Яровицына с мужем Романом Колесниковым хоть и чувствуют себя в доме пока как не в своей тарелке, но все равно довольны выбором квартиры. Ведь раньше ее супруг по дороге на работу проезжал дом и задумывался о заработке тех, кто имеет там жилье.
«Я сейчас говорю и у меня мурашки по коже. Насколько жизнь — лучший сценарист», — добавила юмористка.
К слову, Яровицына родилась в Новосибирске в бедной семье. Ее мама страдала от алкоголизма, поэтому будущая звезда начала работать в 12 лет.
Она расклеивала объявления, продавала фрукты на рынке, работала кондуктором. Все, лишь бы заработать деньги и сделать свою жизнь лучше.
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