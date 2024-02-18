Только оборона: во Франции оценили шансы нападения РФ на Европу

|
Евгения Романова
Евгения Романова 63 0

Французский генерал Пинатель назвал чушью слухи о нападении России на Евросоюз

Только оборона: во Франции оценили шансы нападения РФ на Европу

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

СВО заключается в защите русскоязычного населения Донбасса от агрессии Киева, считает военный.

Россия не станет нападать на страны Евросоюза, целью ее спецоперации на Украине является исключительно защита своих исторических земель. Такое заявление сделал генерал Вооруженных сил Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель в беседе с Sud Radio.

«Когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь», — сказал он.

Генерал уверен: именно Запад распространяет дезинформацию о том, что Россия якобы намерена напасть на европейские страны. Миссия Москвы заключается в защите русскоязычного населения Донбасса от агрессии киевского режима.

По словам Пинателя, РФ борется за безопасность своих исконных территорий и помогает людям, которые подвергаются обстрелам армии Украины вот уже десять лет, с 2014 года.

«Поэтому русские, с их точки зрения, ведут оборонительные боевые действия», — подчеркнул французский генерал.

Западные страны не раз высказывались о возможном столкновении с Россией. В частности, заявления делала Германия. Сенатор Алексей Пушков назвал попытки запугать Россию вскрытием истинных причин политики западной страны. По его мнению, после окончательного поражения Германии во Второй мировой войне страна начала вновь наращивать военный потенциал и возрождать былые военные мощи.

Следует отметить, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил об извращении Западом причин начала спецоперации на Украине. По его словам, сожалеть можно лишь о том, что Россия не приступила к активным действиям раньше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз готовит Стратегию военной промышленности.

-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.55
0.73 99.35
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:21
Надавили? Как Британия связана с атакой Украины на самолет Ил-76
8:45
Замкомандующего 18-й армии полковник Магомедали Магомеджанов погиб в ходе СВО
8:27
Только оборона: во Франции оценили шансы нападения РФ на Европу
8:09
Анастасия Костенко показала фигуру после четвертых родов: «Как будто не рожала»
7:51
Климатический хаос: чем грозит миру слабеющий Гольфстрим
7:33
«Без слез не взглянешь»: Волочкову подняли на смех за «боевой раскрас» в бане

Сейчас читают

Стратегическое значение: как освобождение Авдеевки повлияет на ход спецоперации
«Это правда работает»: блогер Helen Yes дала совет, как быстро выйти из депрессии
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок