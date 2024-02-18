СВО заключается в защите русскоязычного населения Донбасса от агрессии Киева, считает военный.

Россия не станет нападать на страны Евросоюза, целью ее спецоперации на Украине является исключительно защита своих исторических земель. Такое заявление сделал генерал Вооруженных сил Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель в беседе с Sud Radio.

«Когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь», — сказал он.

Генерал уверен: именно Запад распространяет дезинформацию о том, что Россия якобы намерена напасть на европейские страны. Миссия Москвы заключается в защите русскоязычного населения Донбасса от агрессии киевского режима.

По словам Пинателя, РФ борется за безопасность своих исконных территорий и помогает людям, которые подвергаются обстрелам армии Украины вот уже десять лет, с 2014 года.

«Поэтому русские, с их точки зрения, ведут оборонительные боевые действия», — подчеркнул французский генерал.

Западные страны не раз высказывались о возможном столкновении с Россией. В частности, заявления делала Германия. Сенатор Алексей Пушков назвал попытки запугать Россию вскрытием истинных причин политики западной страны. По его мнению, после окончательного поражения Германии во Второй мировой войне страна начала вновь наращивать военный потенциал и возрождать былые военные мощи.

Следует отметить, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил об извращении Западом причин начала спецоперации на Украине. По его словам, сожалеть можно лишь о том, что Россия не приступила к активным действиям раньше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз готовит Стратегию военной промышленности.