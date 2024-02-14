Путин заявил об извращении западными лидерами причин начала СВО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 60 0

Сожалеть можно лишь о том, отмечает он, что Россия не приступила к активным действиям раньше.

Фото, видео: Кормилицына Кристина / ТАСС; Telegram / Кремль. Новости / news_kremlin; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин заявил, что лидеры стран Запада извратили его позицию по причинам начала СВО, озвученную в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Потому что я ничего подобного не говорил. Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью?» — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

На самом деле, объяснил он, начало СВО обусловлено ударами боевиков ВСУ по Донбассу и отказом Украины от Минских договоренностей.

Сожалеть можно лишь о том, отмечает Путин, что Россия не начала активные действия раньше. Дело в том, что страна полагала, что имеет дело с «порядочными людьми».

Ранее 5-tv.ru писал, что Карлсон заявил о готовности России к поиску компромисса по Украине.

Тема:
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