Собянин: Реорганизуем часть неэффективно используемой территории в Коптеве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

План заключен в рамках проекта комплексного развития территории.

Собянин: Реорганизуем часть неэффективно используемой территории в Коптеве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение развивать комплексно территорию в районе Коптево. Речь идет о территории нежилой застройки на севере нашей столицы. Об этом мэр сообщил в официальном Telegram-канале.

По адресу проезд Черепанова, владение 64 планируется построить большое количество кафе и ресторанов, магазинов, а также общественно-деловых объектов. Также планируется сохранить каток, который сейчас размещен в районе.

Предварительно, по плану создание свыше 700 рабочих мест и возведение 26,1 тысяч квадратных метров недвижимости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы рассказал о строительстве многоуровневой развязки на Открытом шоссе. Планируется, что она будет достроена в 2025 году.

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