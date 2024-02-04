«Бог ему судья»: будут ли близкие погибшего Захарова мешать Ефремову выйти по УДО

Семья Сергея даже не знала о возможности виновного в смертельном ДТП артиста выйти раньше срока.

С 2020 года актер Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии за совершение ДТП со смертельным исходом. Артиста приговорили к тюремному заключению в размере 7,5 лет лишения свободы.

Весной этого года у знаменитости есть возможность освободиться по УДО, если суд рассмотрит ходатайство. Какую позицию по этому поводу выражают близкие погибшего Сергея Захарова и потребуют ли они отбывания всего срока, пишет MK.

Как считают юристы Михаила Ефремова, его ждут достаточно хорошие перспективы — актер не нарушает дисциплину в колонии, участвует в ее общественной жизни, а в свободное время занимается художественной самодеятельностью.

Однако суд также принимает во внимание «пожелания» потерпевших по делу, и прокурор может обжаловать УДО. Как оказалось, близкие Сергея Захарова даже не знали о возможности Ефремова выйти так скоро.

Несмотря на свой шок и удивление, сожительница погибшего Ирина Стерхова не собирается препятствовать досрочному выходу артиста из тюрьмы. По ее мнению, знаменитости стоит задуматься, сможет ли он дальше жить «с грузом» все последующие годы. Она также призналась, что без любимого человека ей приходится тяжело.

«В душе мне бы хотелось, чтобы Ефремов отсидел по полной. А по сути дела, я не кровожадна, Бог ему судья», — рассказала Ирина.

Родной брат Сергея Валерий тоже не был в курсе последних новостей, однако не планирует как-либо влиять на рассмотрение УДО Ефремова. Он считает, что если за время, проведенное в тюрьме, актер не смог измениться, то ничего уже его не исправит.

«Что я могу сказать, выйдет, значит выйдет, не я же определяю. Мы не станем этим заниматься», — поделился мужчина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ефремову выйти из колонии по УДО в этом году.