«Нагрузка сильно возрастает»: названы самые вредные для почек продукты

Почки — главный фильтр в организме. Их функционирование сильно завит от образа жизни человека.

Необходимо правильно питаться, чтобы сохранить свое здоровье. Врач-нефролог Михаил Елисеев рассказал о еде, которая может навредить почкам, сообщает издание Газета.ру.

Всем известно, что почкам вредит соль. Ее чрезмерное употребление заставляет органы усиленно работать, жидкость в организме начинает задерживаться, появляются отеки, повышается артериальное давление. Большое количество соли содержится в полуфабрикатах, фастфуде и соленьях.

Конечно, еще одним вредным продуктом для почек является алкоголь.

«Мочевыделительная система выводит из организма связанные токсические вещества. При этом нагрузка на почки сильно возрастает. Особенно вредно на клетки почечных канальцев действует ацетальдегид (продукт распада этанола). Со временем повреждаются структуры почки, затрудняется клубочковая фильтрация, развивается хроническая почечная недостаточность», — рассказал Елисеев.

Мясо тоже может стать опасным продуктом для работы главного «фильтра» в организме. Животные белки трудно перевариваются, а это может тормозить выведение продуктов жизнедеятельности. Большое количество мяса в рационе даже может привести к камням в почках.

Врач отметил, что стоит следить за употреблением молочных продуктов, так как они богаты кальцием. Если избыточный кальций начнет откладываться в организме, то это неминуемо приведет к развитию мочекаменной болезни.

Также стоит уменьшить потребление продуктов, которые могут быть богаты холестерином и жиром. Они негативно влияют на работу сосудов, что может привести к патологиям органов.

Как это ни странно, но почкам могут повредить даже бананы и авокадо. В них тоже содержится много калия.

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