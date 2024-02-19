Собянин: парковка 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатной

Такой подарок жителям столицы приготовили власти в честь Дня защитника Отечества.
Фото: © РИА Новости / Павел Львов
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Парковка на всех улицах Москвы в праздничные дни февраля будет бесплатной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной», — написал градоначальник.
Собянин при этом уточнил, что бесплатными будут только два дня — 23 и 24 февраля. Уже 25 февраля в городе будет действовать режим воскресенья, то есть бесплатно везде, кроме улиц с повышенными тарифами на парковку (380 и 450 рублей в час).
Кроме того, в своем режиме продолжат работать парковки со шлагбаумами. Тарифы сохранятся и в праздничные дни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что День защитника Отечества можно провести экстремально — такой отдых никого не оставит равнодушным и точно придется по душе не только мужской половине населения, но и понравится женской. О самых лучших вариантах — в материале 5-tv.ru.
- 24 янв
- Станет альфонсом: что ни в коем случае нельзя дарить мужчине на 23 февраля
- 27 февр
- Папа с бородой и лопоухий: Лазарев похвастался подарками детей на 23 февраля
- 24 февр
- «Время выбрало меня»: SHAMAN о развитии культуры Донбасса, общении с военными и новом клипе
- 24 февр
- Олег Газманов: «Сколько бы песен ни написал, одна жизнь нашего воина стоит дороже»
- 23 февр
- Праздничный салют в Петербурге в честь Дня защитника Отечества — видео
- 23 февр
- «Прорвемся» — Алексей Гаврилов со слезами на глазах поздравил мужчин с 23 февраля
- 23 февр
- Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
- 23 февр
- Быть с Родиной: Алексей Гаврилов об образе Гоши из «Универа», патриотизме, чести и достоинстве
- 23 февр
- «Вы стоите за нашу страну» — Денис Майданов поздравил мужчин с 23 февраля
- 23 февр
- Татьяна Буланова о встрече 23 февраля: «У нас главный праздник — 8 марта»
Читайте также
79%
0.73 99.35
0.94
Нашли ошибку?