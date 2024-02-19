Собянин: парковка 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатной

Парковка на всех улицах Москвы в праздничные дни февраля будет бесплатной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной», — написал градоначальник.

Собянин при этом уточнил, что бесплатными будут только два дня — 23 и 24 февраля. Уже 25 февраля в городе будет действовать режим воскресенья, то есть бесплатно везде, кроме улиц с повышенными тарифами на парковку (380 и 450 рублей в час).

Кроме того, в своем режиме продолжат работать парковки со шлагбаумами. Тарифы сохранятся и в праздничные дни.

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