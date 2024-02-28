«Хочется обнять и поцеловать»: Виторган признался в безудержной любви к дочерям

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 30 0

Эммануил Виторган признался в безудержной любви к младшим дочерям

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Актер считает нормальной свою избыточную нежность по отношению к малышкам.

Эммануил Виторган признался, что не может не баловать своих младших дочерей Этель и Клару, хотя понимает, что его проявление любви и нежности к ним бывает избыточным. Об этом народный артист РФ рассказал корреспонденту 5-tv.ru на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального дома актера имени Яблочкиной.

«Баловать, наверно, естественно. Хочется обнять, прижать, поцеловать. Конечно, бывает избыток в этом смысле, но это нормально абсолютно», — заявил Виторган.

Родителями двух дочерей актер и его жена Ирина Млодик стали несколько лет назад благодаря услугам суррогатной матери: в 2018 году на свет появилась Этель, а в 2019-м — Клара. Также у 84-летнего Виторгана есть 55-летняя дочь Ксения от брака с актрисой Тамарой Румянцевой и 49-летний сын Максим Виторган от брака с народной артисткой РФ Аллой Балтер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое качество молодого поколения актеров Эммануил Виторган назвал главным.

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