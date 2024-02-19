В ООН начались слушания по делу об оккупации земель Палестины

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Reuters: суд ООН начал слушания по делу об оккупации Израилем земель Палестины

В ООН начались слушания по делу об оккупации земель Палестины

Фото: Hatem Ali / ТАСС

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинские власти требуют положить этому конец.

Международный суд ООН начал слушания по делу об оккупации Израилем территорий, принадлежащих Палестине. Об этом сообщает Reuters.

«Недопустимо позволять этому продолжаться (оккупациям Израиля — Прим. ред.)», — заявил на заседании глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

По его словам, моральное и юридическое обязательство заключается в том, чтобы закончить эти оккупации Израиля.

Следует отметить, что слушания суда ООН продлятся до 26 февраля, после этого судьям потребуется несколько месяцев на обдумывание, прежде чем вынести консультативное заключение.

Обострение конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что наземная операция ЦАХАЛ в Рафахе может начаться уже в марте, если боевики палестинского движения ХАМАС не вернут заложников.

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