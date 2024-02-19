Израиль ставит ультиматум: наземная операция ЦАХАЛ в Рафахе может начаться уже в марте

Палестино-израильский конфликт продолжается с октября прошлого года. И, кажется, не сбавляет обороты.

Израиль намерен войти в Рафах на границе с Египтом во время священного для мусульман месяца Рамадан, если ХАМАС не освободит заложников. Об этом заявили в израильском военном кабинете.

Если условия Израиля не будут выполнены, то 11 марта ЦАХАЛ начнет наземное наступление в Рафахе. При этом, как уверяют министры, военные будут сводить жертвы к минимуму, помогая с эвакуацией мирных жителей Газы в координации с США и Египтом.

Сейчас в Рафахе находится как минимум миллион палестинцев, которые бежали из других частей анклава, чтобы спастись от боевых действий.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналисты Al Jazeera попали под обстрел в Газе.