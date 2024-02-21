«Игры будущего»: как проходят состязания по фиджитал-спорту в Казани
В Казани проходят соревнования по фиджитал-спорту
Фото, видео: © РИА Новости / Нафис Сиразетдинов; 5-tv.ru
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Свои силы попробовали уже хоккейные команды. Сначала борьба за победу развернулась на реальном льду, а после продолжилась виртуальной площадке.
Уникальное событие в мире спорта — в Казани проходят первые международные «Игры будущего». И хотя официальное открытие только сегодня, соревнования уже начались.
Свои силы в фиджитал-спорте уже попробовали хоккейные команды. Сначала борьба за победу развернулась на реальном льду, а после продолжилась виртуальной площадке.
Интерес к «Играм будущего» — огромен. Из 82 тысяч билетов распроданы практически все. В режиме онлайн за соревнованиями следит весь мир. Более ста крупнейших стриминговых платформ ведут прямые трансляции. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев также все увидел. Подробности — в его репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых ярких событиях Олимпийских игр-2014 в Сочи.
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