Система Contact перестала работать после отзыва лицензии у «КИВИ Банка»

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

ЦБ решил сделать это в связи с расчетами между физлицами и теневым бизнесом.

Система Contact перестала работать после отзыва лицензии у «КИВИ Банка»

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Платежная система Contact приостановила работу в связи с решением Центробанка России отозвать у «КИВИ Банка» лицензию. Об этом сообщается в приложении сервиса.

«Работа сервиса временно приостановлена», — говорится в сообщении системы.

Еще летом 2023 года «КИВИ Банк» ограничил снятие наличных и вывод средств по требованию Центробанка РФ. Претензии главного финансового учреждения страны были связаны с отчетностью, которые в компании были названы типичными для таких крупных организаций.

Сегодня, 21 февраля, Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка». Как писал 5-tv.ru, причиной названы нарушения организацией федеральных законов. В том числе «КИВИ» был вовлечен в проведение высокорисковых операций. Суть в том, что они были направлены на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом.

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