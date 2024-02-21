Система Contact перестала работать после отзыва лицензии у «КИВИ Банка»

Платежная система Contact приостановила работу в связи с решением Центробанка России отозвать у «КИВИ Банка» лицензию. Об этом сообщается в приложении сервиса.

«Работа сервиса временно приостановлена», — говорится в сообщении системы.

Еще летом 2023 года «КИВИ Банк» ограничил снятие наличных и вывод средств по требованию Центробанка РФ. Претензии главного финансового учреждения страны были связаны с отчетностью, которые в компании были названы типичными для таких крупных организаций.

Сегодня, 21 февраля, Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка». Как писал 5-tv.ru, причиной названы нарушения организацией федеральных законов. В том числе «КИВИ» был вовлечен в проведение высокорисковых операций. Суть в том, что они были направлены на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом.