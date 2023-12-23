«Очень сильная связь»: матери Дмитрия «Пухляша» Красилова стало плохо на похоронах сына

Прощание с танцором и шоуменом прошло в полузакрытом режиме в Москве.

В минувшую пятницу в Москве простились с танцором Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш. 29-летний артист внезапно скончался из-за проблем с сердцем, предположительно возникших на фоне лишнего веса. Прощание мать Красилова, Галина, решила провести на Троекуровском кладбище.

Сама процедура продлилась чуть больше двух часов: проводить друга и коллегу в последний путь приехали артисты, музыканты и комики. Среди тех, кто отметился на прощании, были рэпер ST, Niletto, Севиль, Артем Качер, Terry, Ильяс Гаязов, Стас Костюшкин, Нелли Ермолаева, Руслан Тагиев из группы «Градусы». Практически каждый из присутствующих счел для себя важным подойти к безутешной матери Красилова, чтобы найти нужные слова.

Кто из звезд пришел проститься с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым: эксклюзивные кадры

По информации KP.RU, на следующий день в родном городе Красилова Заринске состоялась церемония погребения. Проводить близкого человека пришли местные друзья и знакомые. Люди выстраивались в очередь, чтобы лично возложить к могиле красные гвоздики. Мать Красилова, Галина, не в силах выдержать переживаний, и вовсе едва не потеряла сознание прямо в толпе. Женщине резко стало плохо, на помощь поспешили медики.

Знакомая семьи рассказала журналистам: у Красилова была очень крепкая связь с матерью. Женщина все еще не в силах поверить до конца, что сына больше нет.

«Очень энергичный мальчик был, общительный, веселый. Последний раз Дима приезжал на День матери. С мамой у них была очень сильная связь. Не так давно у нее был юбилей, года два-три назад и он подарил ей машину», — поведала она.

Дмитрий «Пухляш» Красилов ушел из жизни, не успев отметить тридцатилетний юбилей. В откровенных разговорах с друзьями танцор признавался, что вряд ли проживет долго.

Ранее 5-tv.ru писал, что в последней песне «Пухляша» Красилова нашли пророческие для него строки.